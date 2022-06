Fik du ikke set pressemødet: Her er de vigtigste pointer

Onsdag formiddag var der pressemøde i Statsministeriet om de kommende måneders strategi for indsatsen mod coronavirus.

Her har vi samlet nogle af de vigtigste pointer fra mødet:

Fjerde stik

Op mod 2,5 millioner danske borgere, der bor på plejehjem eller er over 50 år, vil i efteråret blive tilbudt fjerde vaccinestik mod coronavirus.

Ifølge Mette Frederiksen vil plejehjemsbeboere og andre sårbare blive tilbudt vaccinationen fra 15. september.

Borgere over 50 år vil blive tilbudt vaccination fra 1. oktober.

- Det vigtigste værktøj er stadig vaccinerne. De viste deres værd sidste vinter, siger statsministeren.

- Men vi ved også, at vaccinernes beskyttelse falder med tiden, og sundhedsmyndighederne forventer en ny bølge, siger Mette Frederiksen.

PCR- frem for lyntest

Det er ikke en del af planen for de kommende måneders coronastrategi at sætte telte op til lyntest.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

I stedet vil sundhedsmyndigheder hurtigt kunne opskalere antallet af daglige PCR-test, hvis smitten stiger yderligere.

- Vi vil hurtigt kunne skalere op og udføre 200.000 daglige PCR-test, hvis det bliver nødvendigt, siger Magnus Heunicke.

Ifølge sundhedsministeren er test stadig en vigtig del af coronastrategien, da det giver mulighed for hurtig behandling af særligt ældre og udsatte.

Derudover har Danmark en ugentlig kapacitet til at segmentere 4000 PCR- test, hvor sundhedsmyndighederne har mulighed for at opdage eventuelle nye undervarianter af coronavirus.

Stiler mod vinter uden nedlukning

Regeringen og myndighederne ser ikke, at der kommer en vinter med coronanedlukninger, som vi har set tidligere.

Det siger statsminister Mette Frederiksen.

- Vi både håber og arbejder på, at vi ikke skal igennem nedlukninger, og det gælder i alle dele af vores samfund, siger hun.

Hun understreger dog, at der ingen garantier er.

Derudover lyder det samstemmigt på pressemødet, at der ikke er planer om at indføre restriktioner i sommeren.

- Vi har fået vores sommerliv tilbage. Vi skal ikke holde igen med kram og kys eller feste, siger statsministeren.