Fik hun drømmejobbet?

KØBENHAVN: Den nye uddannelses- og forskningsminister, nordjyske Ane Halsboe-Jørgensen (S), var stolt, da hun torsdag ankom til Statsministeriet som et af de nye medlemmer af Mette Frederiksens, socialdemokratiske et-parti regering.

- Jeg glæder mig rigtigt meget til at være en del af holdet, sagde hun,

Hvad skal du bruge posten til?

- Jeg skal sørge for, at forskningen i grøn omstilling kommer op at flyve endnu mere. Og jeg skal styrke vores uddannelser. Det er fremtiden. Det er det, vi skal investere i.

- Der er også en opgave i at sikre, at den mistrivsel, vi ser i stigende grad blandt de studerende - at den adresseres. Så det er en lang palette. Og jeg glæder mig rigtigt meget.

Er det drømmejobbet?

- Jeg glæder mig rigtigt, rigtigt meget, lød svaret, inden hun måtte haste videre ind i Statsministeriet, forud for turen til Amalienborg i ministerbil.