Sådan går det: Filippa, Sandra og Camilla følger undervisningen fra privaten

NORDJYLLAND:På pressemødet i onsdags kom statsministeren med den nedslående melding, der gælder blandt andre eleverne på landets uddannelsesinstitutioner: Bliv hjemme de næste 14 dage.

Siden har skolerne holdt lukket, men langt de fleste steder fortsætter undervisningen som planlagt. Det foregår bare hjemme i stuerne frem for i klasselokalerne.

Men hvordan forløber fjernundervisningen helt konkret?

Vi har talt med to folkeskoleelever, en gymnasieelev og en universitetsstuderende om deres nye hverdag.

Thomas Højgaard, far til 10-årige Viktoria Højgård, der går i 3. klasse på Lundergårdskolen i Hjørring:

- Vi har fået nogle links til digitale platforme fra skolen – blandt andet til e-reolen. Og så prøver vi at organisere hverdagen så godt muligt – for eksempel ved at der er et vist tidsrum, hvor hun laver lektier, at hun ikke sover for længe, så hun kommer i gang med dagen og så videre.

- Hun vil helt sikkert få mindre at lave, og hun kommer jo hurtigt til at kede sig, så det er vigtigt, at der er struktur og kontinuitet. At der er nogle faste opgaver i løbet af dagen.

- I dag (fredag, red.) har vi aftalt, at hun har tyve minutters læsning, og så har hun noget matematik, hun skal lave. Men det er ikke meget. Vi venter på at få lidt mere at vide fra skolen, så vi kan planlægge dagene bedre og få en nogenlunde normal hverdag op at køre.

- Det er rart, at der ikke er så meget larm, men det er også sværere, når man ikke kan snakke med andre om opgaverne, siger 13-årige Filippa Højgaard (th.). Privatfoto

Filippa Højgaard, 13 år, går i 7. klasse på Lundergårdskolen i Hjørring:

- Det har været mærkeligt bare at være hjemme. Vi har en gruppe på Messenger, hvor vi får beskeder fra vores lærere – og der får vi også at vide, hvornår vi skal aflevere vores opgaver. I dag (fredag, red.) skal jeg lave nogle opgaver i dansk og historie, og så har vi fået noget matematik for til næste uge.

- Vi har også en app, der hedder Google Classroom, hvor man kan klikke på de forskellige fag, og så ligger det, vi skal bruge, derinde. Det er også der, vi afleverer vores opgaver.

- Det er rart, at der ikke er så meget larm, men det er også sværere, når man ikke kan snakke med andre om opgaverne. Hvis der er noget, jeg ikke forstår, er det nemmere at få det forklaret af mine venner eller af læreren, hvis jeg er på skolen. Og når man kan snakke sammen i klassen, ser man også tit opgaverne fra et andet perspektiv.

- Jeg glæder mig til at komme tilbage. Jeg skriver meget med de andre i klassen om det, og de synes også, det er mærkeligt, at man pludselig bare skal være hjemme.

Sandra Jensen går i 3.g på Aalborghus Gymnasium og ved ikke, hvordan de sidste måneder som gymnasieelev kommer til at forløbe, men hun tager situationen med ro: - Det kan godt være, det bliver et andet eksamensforløb, end jeg havde troet, men det tager jeg ned, siger hun. Privatfoto

Sandra Jensen, 18 år, går i 3.g på Aalborghus Gymnasium:

- Det hele foregår digitalt – via Lectio. Lærerne melder ind, hvilke sider vi skal læse, og hvilke opgaver vi skal løse. Og så bliver der ført fravær, ligesom der plejer. Hvis man deltager i modulet og afleverer opgaverne, har man deltaget i undervisningen.

- Som det foregår nu, har man selvfølgelig mulighed for at planlægge sin tid bedre. Torsdag lavede jeg for eksempel alle opgaver til fredag, så jeg har bedre tid til de større afleveringer. Og når det hele foregår skriftligt, kan det være, at lærerne får nogle nye indtryk af de elever, som ikke siger så meget i timerne. Det kan jo være en fordel.

- Men jeg synes ikke, at det er det samme. Slet ikke. Det er også en del af læringen, at man kan diskutere tingene i grupper og i plenum. Når man er samlet i klassen, og læreren gennemgår teorierne, får man også nuancerne med. Det gør vi ikke nu. Nu kræver det, at vi hver især forstår emnerne, teorierne og opgaverne. Vi har en del Messenger-samtaler kørende, hvor vi prøver at hjælpe hinanden. Men det er forvirrende.

- I klassen er vi ret enige om, at det har været nogle kedelige og triste dage. Vi brokker os tit over, at vi skal tidligt op og i skole, men den her situation sætter det hele i perspektiv. Det giver virkelig noget, at man kan mødes og få snakket og diskuteret.

- Jeg er ret spændt på, hvad der skal ske efter de næste par uger. Vi skal meget snart i gang med vores SRP (studieretningsprojekt, red.). Og hvad med eksamenerne? Man plejer at sige, at eksamener ikke kan rykkes, men lige nu ser det ud, som om alt kan ske. Men den her situation gør sig gældende for hele Danmark, og der er mange, der er ramt. Vi må jo finde en løsning. Og så kan det godt være, det bliver et andet eksamensforløb, end jeg havde troet, men det tager jeg ned. Alle gør jo deres bedste.

For 23-årige Camilla Burmester Løkkegaard, der er studerende på Aalborg Universitet, er coronaen kommet på tværs midt i bachelorskrivningen. Privatfoto

Camilla Burmester Løkkegaard, 23 år, studerer produkt- og designpsykologi på Aalborg Universitet

- Sammen med min gruppe er jeg i gang med at skrive bachelor. Vi laver det i samarbejde med en virksomhed her i Aalborg, og vi skulle faktisk have været ude at samle en masse data ind de her dage, men det kan vi af gode grunde ikke.

- Det er selvfølgelig noget af en omvæltning. Men vi holder Skype-møder hver dag, så vi hele tiden har styr på, hvem der laver hvad. Og vores projekt ligger online, så vi hele tiden kan gå ind og følge med.

- Jeg synes, at universitetet har håndteret det flot. Vi har fået mange informationer om, hvordan vi skal forholde os. For eksempel at vi ikke må bevæge os ud for at lave interviews. Og så har vi fået at vide, at der bliver snakket med studienævnene om, at læringsmålene måske bliver justeret. Vi må se. Vi skal nok nå i mål med projektet, men det bliver nok på en lidt anden måde, end vi havde regnet med.