Find Holger... eller dig selv på de mange billeder fra karnevalsoptoget

AALBORG:Sol, samba og stemning. Aalborgs centrale gader er lørdag fyldt med karnevalsgæster i højt humør.

Når man befinder sig midt i det hele, omgivet af engle, dæmoner og vikinger, kan det være svært at få overblikket over, hvor mange der egentlig er samlet i Aalborg på sådan en karnevalslørdag.

Et kvalificeret gæt er op mod 100.000 mennesker, men det vil være umuligt at opgøre det helt præcise antal. Mange er i hvert fald samlet - det giver billederne her et godt indtryk af.

Aalborg Karneval - galleri3