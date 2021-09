Find paraplyen frem: Mere end en halv måneds regn på kort tid

NORDJYLLAND:Det danske vejr er paraply-vejr - i hvert fald hvis DMI's seneste vejrudsigt står til troende. Meteorologerne varsler nemlig kraftig regn i det meste af Danmark i løbet af i dag; og Nordjylland står også til at få sin del.

Varslet gælder fra middagstid i dag til klokken seks i morgen tidlig, og DMI forventer, at der falder mellem 30 og 50 mm regn i perioden, og for at sætte det lidt i relief, så er gennemsnittet for hele september 66 mm i Danmark.

Det er altså et sted mellem 50 og 75 procent af en hel måneds regn, DMI forventer, at der falder på 18 timer.

Derfor skal man være opmærksom på, at vandet kan samles i lavtliggende områder, så kældre, lavtliggende veje og viadukter kan blive oversvømmet - så hvis du er ude at køre, når vandet kommet væltende ned, så afpas hastigheden efter forholdene og husk, at der kan ligge endog meget vand i lavninger og viadukter.