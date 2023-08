Find paraplyen frem: Risiko for lokale skybrud i Nordjylland

Du bør iklæde dig regntøj eller i det mindste tage en paraply med dig, hvis du har lagt udendørs planer i løbet af lørdagen.

Ifølge DMI er der nemlig risiko for kraftig regn og lokale skybrud over den østlige del af Jylland. Risikoen gør sig gældende lørdag fra midt på formiddagen til sen eftermiddag. Nærmere bestemt mellem klokken 10 og 18.

Et område med regn- og tordenbyger vil i løbet af lørdag formiddag blive dannet over den østlige del af Jylland, og det betyder risiko for kraftig regn og lokale skybrud. Regnen ser ud til at aftage sidst på eftermiddagen. Det skriver meteorolog Henning Gisselø på DMI's hjemmeside fredag aften.

Risikoen for lokale skybrud gælder i hele Nordjylland med undtagelse af Thisted og Morsø Kommune.