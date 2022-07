Finne vender "hjem" til høgene

ISHOCKEY:En gammel kending et med til træningen, når ishockeyspillerne fra Frederikshavn White Hawks går i gang med forberedelserne til den kommende sæson i Isligaen.

Den 24-årige finne Santeri Suistio er blevet enige med Elite Nord Frederikshavn, der er selskabet bag de frederikshavnske høge, om en kontrakt for den kommende sæson. Det oplyser Elite Nord i en pressemeddelelse.

Finnen kom til White Hawks i 2018, og stoppede i klubben da slutspillet i 2020 blev suspenderet grundet Corona pandemien. Han nåede inden da knap 100 kampe i den hvide trøje og var med, da klubben hentede Final 4 trofæet i begyndelsen af 2020.

- Vi er rigtig glade for at få Santeri Suistio tilbage til Frederikshavn White Hawks. Han er en back, der ikke gør det sværere end det er, og han formår at placere sig de rigtige steder. Han er en intelligent ishockeyspiller med et super godt skøjteløb, der er rigtig dygtig til at tage pucken frem ad banen og væk fra modstandernes pres. Santeri besidder desuden en masse af de værdier vi vægter højt i Frederikshavn White Hawks, siger sportschef Kasper Kristensen.

Selv siger Santeri Suistio om den nye kontrakt med White Hawks.

- Jeg er virkelig spændt på at komme tilbage til White Hawks. Jeg føler, det er det bedste sted at tage det næste skridt i min karriere. Jeg har kun gode minder om Frederikshavn, som er et smukt sted at bo og med gode fans. Da jeg talte med Kasper Kristensen om opbygningen af et nyt hold med et nyt trænerteam, lød det rigtig godt, og jeg kan ikke vente med at komme tilbage og komme i gang, siger finnen.

Santeri Suistio ankommer til byen i slutningen af juli, og trøje nummer 36 ligger naturligvis igen klar til ham på hylden i omklædningsrummet.