Fire gode råd: Sådan undgår du at blive svindlet, når du skal leje et sommerhus

NORDJYLLAND:Det danske sommervejr er over os, og selvom der bliver åbnet for udrejsemuligheder over sommeren, er der stadig stor rift om sommerhuse i Danmark.

Men som så mange andre steder er ferie- og lejeboligområdet også et sted, hvor svindlere finder hen for at snyde sig til penge.

Det sker eksempelvis ved, at svindlere udlejer sommerhuse eller andre ferieboliger, som de slet ikke ejer og dermed ikke må – eller for den sags skyld kan – udleje.

Nordjyllands Politi har derfor forberedt nordjyderne, så de slipper for at blive snydt for både penge og potentielt også hele sommerferien, ved at lave fire gode råd.

Få rådene herunder:

- Undersøg, hvem der ejer boligen: Hvis du skal leje gennem en privat, er det en god ide at kræve at se dokumentation for ejerskabet. Du kan se, hvem der ejer boligen på tinglysning.dk eller boligejer.dk.

- Betal via udlejningsplatformen: Vær særlig opmærksom, hvis du bliver kontaktet af en udlejer, som tilbyder leje uden om udlejningstjenesten for, at I begge kan sparre penge. Betal via den udlejningsplatform, hvor du har fundet boligen. Du bør selv skrive platformens hjemmeside ind i dit browser-vindue, fremfor at tilgå boligen via et link fra fx sociale medier eller sms for at undgå fuphjemmesider.

- Kommunikér via udlejningsplatformen: Hold dialogen med udlejer på den udlejningsplatform, du anvender. Udlejningsplatformene har typisk nogle sikkerhedsprocedurer, der ofte gør det nemmere at kontrollere falske profiler og falske annoncer.

- Undersøg profilens troværdighed: Undersøg udlejers profil på udlejningsplatformen grundigt, og se efter, om den virker troværdig med billeder.

Med disse råd håber både vi og Nordjyllands Politi, at alle kan undgå en dårlig oplevelse over sommeren.

Hvis det dog skulle ske, at du er blevet svindlet i forbindelse med sommerferien, bør du anmelde det til politiet hurtigst muligt.