Fire kom til skade, da to biler stødte sammen

STORE BINDERUP: klokken 16.48 tirsdag hastede politi og beredskab til rute 13, Viborgvej.

Her var to personbiler stødt sammen, og hovedvejen var spærret i kortere tid. Det var tæt på rundkørslen, hvor Viborgvej møder rute 29, Aggersundvej - lidt nord for Store Binderup.

- To biler var stødt sammen, og i alt fire personer kom til skade. Der er dog ikke tale om, at nogen har været i livsfare. De er kørt til skadestuen med mindre alvorlige skader, fortalte vagtchef René Kortegaard, Nordjyllands Politi, ved 17.30-tiden.

Her var det atter muligt at passere uheldsstedet, men der var en del kødannelse i begge retninger.

Der er ikke tilkaldt bilinspektør til at undersøge de involverede biler og uheldsstedet. Men politiet skal tale med de involverede og eventuelle vidner for at få klarlagt, hvordan uheldet kunne ske.