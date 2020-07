Fire nye butikker på to måneder: Kæmpe mad-trend har ramt Aalborg

AALBORG:Du har helt sikkert set dem i byen den seneste tid – de små gule eller hvide, firkantede, flade kasser med runde friterede kager indeni. Kager, du kan være stensikker på, er pakket godt og grundigt ind i en overflod af sukker, karamel og chokolade i alverdens afskygninger. Kunderne står gladeligt i kø ude på gaden for at få fingrene i sommerens helt store mad-trend. Donut-feberen har ramt Aalborg.

Når La Donuteria og Happy Donuts slår dørene op i slutningen af juli, vil der være fire dedikerede donut-forretninger i Aalborg. De er åbnet på blot to måneder. Hos den første forretning i den nye bølge, Donut Shoppen på Boulevarden, er de ikke bekymrede for den nye konkurrence i byen.

- Det kører godt på Boulevarden, og vi er glade for at være her. Der skal være plads til alle, fortæller medejer Nikilan Thisaiananthan. Tvært imod er han faktisk glad for den opmærksomhed, som fire donut-butikker i samme by giver.

- Vi er kun glade for, alle kan være med til at løfte hypen omkring donuts. Så ja, det synes vi er fedt.

Delikatesse i 200 år Man mener, at den moderne donut kan spore sine aner tilbage til små kager, som hollænderne tog med til USA i 1800-tallet. Siden fandt amerikaneren Hanson Gregory på at lave et hul i kagen, så man slap for en ubagt midte. Rundt i verden findes der et hav af lokale variationer over donut-lignende bagværk. I Danmark er det mest kendte eksempel berlineren, også kendt som berliner pfannkuchen. Den stereotypiske amerikanske politibetjent elsker donuts – Lidt ligesom vi kender det fra citronmånerne i Danmark VIS MERE

De sociale medier har banet vejen

I 2020 skal der mere end lækker kage til at vække opmærksomhed og skabe den succes, som donuts har i øjeblikket. Det er mindst lige så vigtigt, hvis ikke vigtigere, at det ser brandgodt ud på Instagram. Og det har været nøglen til succes ifølge aalborgensiske Mathilde Munksø Bentsen, der sammen med veninden Amanda Juul Jensen driver madbloggen mummum.dk.

- Det er selvfølgelig fordi, de smager godt, men jeg tror den største grund til, at de er blevet populære, er fordi de ser flotte og indbydende ud, forklarer hun og fortsætter:

- De forstår virkelig at lave nogle flotte donuts med slik, der passer til glasuren. Det gør, at folk tager billeder af dem og lægger på de sociale medier – og så går det bare hurtigt. Så ser man, at andre køber donuts, og så vil man også selv have nogen. Så kører det bare derfra.

Influencerne lavede for over to år siden en opskrift på lignende højtbelagte donuts. Den har de nu delt igen med deres 135 tusinde følgere på instagram, netop fordi hypen omkring kagerne er så enorm for tiden.

Amanda Juul Jensen (t.v.) og Mathilde Munksø Bentsen (t.h.) bor begge i Aalborg. Sammen har de madbloggen mummum.dk Foto: Mummum

Madsociolog på Københavns Professionshøjskole, Jon Fuglsang, har også lagt mærke til den store opmærksomhed omkring den nye type donuts. Han fortæller, at der løbende er en udskiftning i, hvad der er populært inden for det søde univers. Hvor det før var cup cakes, er det nu donuts, der er blevet omdrejningspunktet.

- Den bryder med de vante forestillinger om den amerikanske donut. Den bygger videre på den kultur, men er også en videreudvikling og i nogle tilfælde en forfinelse af den amerikanske donut.

Donuts er ikke længere kun med sukker eller chokoladeovertræk. For tiden fåes de også i et hav af variationer over populært slik. Blandt andet Kinder Bueno, Snickers og Toffifee. Arkivfoto: Lars Pauli

Som madsociolog forsker og underviser Jon Fuglsang i danskernes forbrug af fødevarer, og ifølge ham er det ikke usædvanligt, at en kaloriebombe som donuts, kan blive moderne i en tid, hvor der også er et stort fokus på et leve sundt.

- For at leve kontrolleret har man brug for at sige, man også kan synde. Der er ikke den store prestige i kun at være kontrolleret. Det at markere, man også kan finde ud af at skeje ud og spise en kaloriebombe er også forbundet med status. Særligt blandt unge mennesker er der et krav om, at de kan gå på to ben.

31. juli åbner den fjerde butik, Happy Donuts, i Maren Turis Gade. Foto: Henrik Louis

Udbredelsen via Instagram har også haft betydning for den populære kæde Bronuts, der åbnede d. 16. juli i Dannebrogsgade. Den ene medstifer, Türker Alici, er kendt fra tv-programmerne Paradise Hotel og Robinson og har i skrivende stund 163 tusinde følgere på sin Instagram-profil. Alle de kunder, som NORDJYSKE talte med i køen på åbningsdagen, kendte til Bronuts via Türker Alici og de sociale medier.

På åbningsdagen anerkendte den anden medstifter bag Bronuts, Ninos Oraha, også, at de sociale medier har haft en vis betydning for kædens succes.

- Jeg mener, at Türkers instagram-profil har en del at sige. Vi når ud til mange mennesker. Men når det er sagt, så ved vi også, at Danmark har manglet Bronuts.

Türker Alici (t.v.) og Ninos Oraha (t.h.) til åbningen af deres Bronuts-forretning i Dannebrogsgade. Arkivfoto: Lars Pauli

Er de kommet for at blive?

Det er langt fra første gang, en mad-trend pludselig griber om sig. Mange husker måske frozen yoghurt eller bubble tea som trends, der tog fart, men siden mere eller mindre forsvandt igen. Hvorvidt der er et langvarigt marked for fire donut-butikker i Aalborg, må tiden vise. Mathilde fra Mummum tror dog ikke på, at den enorme popularitet varer ved.

- Jeg tror, det booster helt ekstremt lige nu, hvor de åbner butikker på stribe. Men jeg tror, det falder igen på et tidspunkt. Så kan det være, det blusser op igen. Men jeg tror ikke, det varer ved med den hastighed, det har lige nu i hvert fald.

Heller ikke Jon Fuglsang tror på, at den nuværende efterspørgsel fortsætter.

- Instagram er meget vigtig i forhold til, hvad der får opmærksomhed og bliver moderne. Jeg synes Instagram er god til at lave tendenser, men de bundfæller sig ikke nødvendigvis. Jeg tror ikke, vi spiser specielt mange donuts om tre år.

Bare fordi den nuværende efterspørgsel muligvis falder igen, betyder det dog ikke, at de populære donuts helt vil forsvinde om få år, fortæller madsociologen.

- Cup cakes er stadig noget, der ikke er forsvundet helt. Så det får da en vis grad af efterspil i vores forbrug, men det er aldrig på niveau i forhold til den opmærksomhed trenden får, mens den er der.

Deshman Dallas (t.v.) og Nikilan Thisaiananthan (t.h.) var de første i den nye donut-trend til at åbne en forretning i Aalborg. Arkivfoto: Henrik Bo.

Hos Donut Shoppen på Boulevarden er der stadig jævnligt lange køer ude på gaden her to måneder efter åbningen. Til trods for madsociologen og influencerens markedsanalyse, tror Donut Shoppen stadig på en lys donut-fremtid. På sigt har Nikilan Thisaiananthan og hans makker en ambition om at gøre kæden landsdækkende.

- Vi tror på en langvarig efterspørgsel på donuts. Vi laver det ikke kun med håndkraft men med kærlighed.

NORDJYSKE var forbi, da Bronuts åbnede deres forretning i Aalborg. Du kan se eller gense videoen herunder: