Ung mand kørte ulovligt på knallert - så faldt sigtelserne på stribe

SULSTED:Lørdag morgen rykkede Nordjyllands Politi ud til jernbaneoverkørslen på Elkær i Sulsted. En borger havde set en ung mand, der virkede påvirket, køre rundt på stedet.

Det fremgår af politiets døgnrapport.

Da politiet kom frem til stedet, tog de kontakt til den unge mand, som befandt sig på jernbaneskinnerne med knallerten. Manden optrådte aggressivt og havde svært ved at holde balancen.

På manden fandt politiet både hash og to pakker piller, samt et knojern. Senere viste det sig også, at knallerten var stjålet. Den unge mand blev derfor sigtet for tyveri, besiddelse af våben og stoffer samt for overtrædelse af færdels- og jernbaneloven.

Manden blev taget med til Aalborg Politigård, hvor der blev taget en blodprøve for at dokumentere påvirkningen.

Knallerten blev leveret tilbage til rette ejer.