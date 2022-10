Fire små rystelser i farvandet nord for Læsø

LÆSØ:Tirsdag og onsdag i denne uge blev der konstateret fire små rystelser i Kattegat nord for Læsø.

Det oplyser De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) i en pressemeddelelse.

Mange øjne er i øjeblikket rettet mod netop farvandet nord for Læsø, hvor russiske skibe og herunder to fregatter har befundet sig i nogle dage - torsdag med selskab af blandt andre det danske inspektionsskib "Thetis".

De russiske skibe ligger i internationalt farvand ikke langt fra vigtige kabler på havbunden, herunder internetkabler.

Sammenholdt med, at der i september blev registreret sprængninger, som skabte gaslækager fra Nord Stream 1 og 2 i Østersøen, holder myndighederne øje med, hvad der sker i farvandene i og omkring Danmark, pointerer GEUS. Og instituttets seismologer har altså konstateret dét, der betegnes som "meget små rystelser" nord for Læsø.

- Der er tale om to rystelser tirsdag 4. oktober kl. 10.41 med cirka 30 sekunders mellemrum og to rystelser onsdag 5. oktober kl. 03.26, ligeledes med cirka 30 sekunders mellemrum, skriver GEUS.

De fire rystelser blev målt til mellem 0,7 og 0,9 på Richterskalaen. Til sammenligning blev det jordskælv, som i 2010 ramt Østersøen og kunne mærkes i Thy, målt til 4,7 på Richterskalaen.

Så der var altså tale om små rystelser i Kattegat. Men hvad skyldtes de?

- GEUS vurderede umiddelbart, at der var tale om naturlige jordskælv, lyder det i pressemeddelelsen.

Her bliver det dog også understreget, at rystelserne var meget små og de seimiske signaler så svage, at GEUS ikke med sikkerhed kan bestemme årsagen. Til gengæld bliver det slået fast, at rystelserne blev konstateret i områder, hvor der ikke findes dansk kritisk infrastruktur.