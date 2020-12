Fire steder til lyntest i Nordjylland: Se her hvor

NORDJYLLAND:Fire byer i Nordjylland er med, når Falck fra på torsdag i den kommende uge kan tilbyde en lystest for coronavirus.

Det oplyser regionsdirektør hos Falck Nordjylland, Kjeld Brogaard.

De nye teststeder oprettes som følge af, at regeringen har besluttet at tage lyntest i brug som en del af kampen mod coronavirus og har sammen med regionerne indgået en aftale med Falck.

Testen er til folk, der ikke går rundt uden symptomer. Har man symptomer, skal man bruge de eksisterende testcenter og kommandoveje, som gælder for dem mht. f.eks tidsbestilling og så videre.

Folk kan allerede nu få foretaget lyntesten, der giver svar på under en halv time, på Falcks hidtidige store teststed på Jørgen Berthelsens Vej i Nørresundby.

- Men fra torsdag åbner vi desuden teststeder med gratis lyntest i Thisted, Hobro og Hjørring, oplyser regionsdirektøren.

Han fortæller, at Falck var forhåndsorienteret om, at initiativet kom, og at der derfor allerede på blandt andet sociale medier er søgt efter folk til at bemande de nye teststeder.

De nye teststeder skal bemandes med ansatte - op mod 60 personer, der kan pode folk, som skal testes.

- Vi har allerede haft god søgning, og det er en god blanding af sundhedspersonale, medicinstuderende, folk på orlov, der gerne vil hjælpe os med denne vigtige samfundsopgave. Men det er ikke noget krav, at folk skal have en sundhedsfaglig baggrund, fortæller Kjeld Brogaard.

Han understreger, at de nyansatte bliver oplært i både selve det at tage testen, men også i hygiejne, brug af værnemidler og ikke mindst at give folk en god oplevelse i forbindelse med testene.

- Det vigtigste for os er at få fundet de folk, der går rundt med virus uden at have symptomerne, så vi kan få dem taget ud af ligningen. Vi fanger mellem 2,5 og tre procent af de testede, der har virus i kroppen uden at vide det. Det er nogle af de allervigtigste at få fat i, fordi de kan smitte uden at vide det, forklarer regionsdirektøren.

Derefter foretages en sædvanlig indberetning til Styrelsen for Patientsikkerhed, og den positivtestede bliver instrueret i selvisolation. Herefter går smittesporing i gang.

Region Nordjylland er den region, der har den største testkapacitet i sig selv, så hos Falck bliver det derfor den med mindst kapacitet i lyntest.

- Vi regner med, at vi - når de tre nye teststeder åbner torsdag morgen - kan nå op på at lynteste i alt omkring 2.000 personer i døgnet, oplyser regionsdirektøren for Falck.

Udover lyntest på de fire steder tager Falck også ud og lyntester medarbejdere på flere store nordjyske arbejdspladser. Det gælder blandt andet slagterierne i Nordjylland.

- Slagterierne har et behov for overfor deres kunder at kunne dokumentere, at de medarbejdere, der står ved båndet på slagteriet, med jævne mellemrum er testet negative, forklarer Kjeld Brogaard.