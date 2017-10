Fire trafikanter med sprit og en med narko i blodet

NORDJYLLAND: Ikke færre end fire trafikanter med sprit i blodet og en påvirket af narko er blevet taget inden for det sidste døgn af patruljer fra Nordjyllands Politi. Det fremgår af politiets døgnrapport.

En kvindelig bilist overså søndag ved 16-tiden en bil, der var parkeret bag ved hendes egen bil på Kærvej i Hirtshals.

En patrulje blev tilkaldt og kunne konstatere, at der var sket minimal skade på den bil, der var blevet påkørt. Patruljen kunne så også konstatere, at den uheldige bilist var påvirket noget udover den tilladte alkoholgrænse.

Hun blev derfor anholdt og taget med på stationen til udtagelse af en blodprøve.

En politipatrulje standsede senere søndag - klokken cirka 17.15 - en bilist på Sjællandsgade i Aalborg.

En narkotest viste, at bilisten var påvirket af kokain, og også han blev anholdt og taget med på stationen til udtagelse af en blodprøve.

Klokken 20.20 var den så gal igen - denne gang på Grundtvigsvej i Frederikshavn.

En alkoholtest viste, at en stoppet bilist var påvirket af alkohol. Han blev anholdt og måtte også afgive en blodprøve, så en promille kan fastslås.

Derudover viste det sig også, at bilisten var frakendt sit kørekort.

Tæt på midnat - klokken cirka 23.40 søndag - blev en knallertkører stoppet på Østre Alle i Aalborg.

En alkoholtest viste, at knallertkøreren var påvirket udover den tilladte grænse.

Han blev derfor også anholdt og taget med til udtagelse af en blodprøve.

Meget tidligt mandag klokken cirka halv to blev nok en knallertkører standset - denne gang på Hjørringvej i Brønderslev.

En alkoholtest viste, at knallertkøreren var påvirket udover den tilladte grænse og igen førte det til anholdelse, og at der blev taget en blodprøve til at fastslå en promille.