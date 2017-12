Fire varetægtsfængslet - mistænkes for indbrud

NORDJYLLAND: Tidligt fredag morgen slog Nordjyllands Politi til mod en adresse i Frederikshavn, hvor to litauiske statsborgere blev anholdt.

Sammen med to andre litauere, der fredag blev anholdt på Fyn, er begge mænd anholdt efter en overvågning, og anholdelserne er sket på baggrund af en mistanke om, at de har begået en række indbrud i Vendsyssel.

Det oplyser politikommissær Sune Myrup.

Varetægtsfængslet indtil januar

Lørdag er alle fire litauere fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.

- Det sker, fordi de ikke skal kunne unddrage sig forfølgelse og ikke skal kunne påvirke efterforskningen, oplyser anklager Mette Høg Bonvin fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Hun fortæller, at to af mændene på henholdsvis 26 år og 22 år efter grundlovsforhøret blev varetægtsfængslet indtil 10. januar og at to andre på henholdsvis 31 år og 37 år blev varetægtsfængslet i fire uger.

Mistænkes for flere indbrud

I forbindelse med anholdelserne har Nordjyllands Politi beslaglagt smykker, der stammer fra indbrud samt indbrudsværktøj.

Den 26-årige og 22-årige er sigtet for tre indbrud på Stendyssevej i Hirtshals.

Mændene på 31 og 37 år sigtes for flere villaindbrud i Tylstrup, ligesom den 31-årig sigtes for et indbrudsforsøg i Sulsted, hvorunder der blev anvendt peberspray mod et vidne.

Nordjyllands Politi mistænker mændene for at stå bag flere indbrud, men da grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, kan anklager Mette Høg Bonvin ikke oplyse yderligere om sagen.