Kø: Lastbil tabte skidtfisk på motorvej E45

NORDJYLLAND: Det så skidt ud på motorvej E45 onsdag eftermiddag - i hvert fald opstod der lang kø, efter en lastbil i flere omgang havde tabt skidtfisk på kørebanen i nordgående retning.

Politiet fik de første meldinger om tabte skidtfisk på motorvejen kort før kl. 15.30.

De ildelugtende fisk er blandt andet tabt på motorvejsstrækningen mellem Humlebakken Ø. Uttrup Vej i Aalborg, men også længere mod nord er skidtfisk klasket med på kørebanen.

Først nord for Tylstrup, på motorvej E39, lykkedes det politiet at få stoppet lastbilen.

De tabte skidtfisk skabte problemer på den myldretidsfyldte motorvej i nordgående retning.

- Vi har patruljer og indsatsleder ude for at vurdere, hvad der skal ske med hensyn til oprydning. For at se om det er nødvendigt at afspærre et spor på E45, fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Ved 16-tiden kunne politiet ikke sige, hvornår der er ryddet op, så trafikken igen kan glide glat - uden at glide i skidtfisk på kørebanen.

Politiet opfordrer bilisterne til at væbne sig med tålmodighed på grund af bøvlet med de tabte fisk på E45. Vejdirektoratet skriver, at oprydningsarbejdet først forventes færdigt klokken 20, så indtil da vil der kun være ét spor åben på strækningen. Bilister skal derfor væbne sig med en vis mængde tålmodighed.