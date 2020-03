Fiskere alvorligt ramt af corona: Nogle kommer til at gå konkurs

NORDJYLLAND:Coronavirus har ramt en række erhverv, og nogle af dem, der allerede er hårdt ramt er fiskerne.

Den danske eksport af fisk er tæt på kollapset. Det mærker man blandt andet hos Læsø Fiskeindustri, der normalt sælger 80 procent af jomfruhummerne til Italien, men da italienerne ikke længere må gå på restaurant, er salget næsten forsvundet.

- Det er meget meget bekymrende, og ser rigtig dystert ud, siger Peter Bang Pedersen, der står for køb og salg hos Læsø Fiskeindustri.

Han fortæller, at man fredag også har fået afbestillinger fra danske restauranter.

- Næsten alt vores salg er til restauranter, da folk sjældent spiser hummer derhjemme, siger han.

Rationer indtag på fiskefabrikker

Normalt har Læsø Fiskeindustri 80 ansatte til forarbejdningen af jomfruhummer på Læsø og i Skagen. Fabrikken på Læsø er nu helt lukket helt ned og i Skagen har man kun et lille hold på 10-12 ansatte til at lave ferske hummer.

- Vi holder kun fabrikken i gang, fordi vi nødigt vil lukke fuldstændigt ned. Men det er med til, at vi opfylder anmodningen om, at så mange medarbejder som muligt er derhjemme, siger Peter Bang Pedersen, der fortæller, at man siden i torsdags også har indført en begrænsning på, hvor meget fiskerne må leverer.

Normalt er der 40 medarbejdere på Læsø Fiskeindustris fabrik på Læsø. De er nu sendt hjem, ligesom cirka 30 ud af de 40 ansatte i Skagen. Arkivfoto

For både under 15 meter lyder ugerationen på 1000 kilo jomfruhummer større end 12 cm, og for både over 15 meter, lyder ugerationen på 1500 kilo. Er jomfruhummer mellem 10,5 og 12 cm. lyder den ugentlige ration på 1.000 kilo om ugen for alle fartøjer.

- Det er mellem en halvering og en tredjedel af den normale levering, men vi kan simpelthen ikke afsætte det, siger Peter Bang Pedersen, der fortæller, at fiskerne også får en lav pris for fangsten.

Normalt ligger prisen på 60-70 kroner pr. kilo. Mandag var prisen 30-35 kroner pr. kilo.

Udover de lave priser er lagrene hos Læsø Fiskeindustri fyldt godt op, så de ikke som normalt kan tage imod jomfruhummer til indfrysning.

- Normalt fryser vi jomfruhummer ind til senere brug, men det tør vi ikke nu. Det er virkelig dystre udsigter, siger Peter Bang Pedersen.

Der plejer normalt at være godt fyldt op med jomfruhummere på Læsø Fiskeindustris fabrik på Læsø. Eksporten til Italien, der aftager cirka 80 procent af hummerne er næsten sendt i nul. Arkivfoto.

Advarer fiskere: Aftal hvad I sejler ind med

Hos Hanstholm Fiskeaktion har auktionsmester, Jesper Kongsted, lagt en opfordring på fiskeaktionens hjemmeside.

På forsiden skriver Jesper Kongsted med flammende rød skrift og store bogstaver, at fiskerne skal tage situationen meget alvorlig.

Auktionsmester på Hanstholm Fiskeaktion, Jesper Kongsted, har lagt en advarsel ud til fiskerne om at situation er meget alvorlig. Billede fra hanstholmfiskeauktion.dk

Jesper Kongsted siger, at det er en frustrerende situation, fiskerne befinder sig i. Samtidig siger han, at han "egentlig bare står med de fisk, der kommer ind og prøver sælge dem til den bedst mulige pris". Men det er en svær opgave i tiden, forklarer han.

Jesper Kongsted henviser i den forbindelse til Carsten Beith, der er direktør for Fonfisk Hanstholm A/S. Carsten Beith er samtidig formand for Hanstholm Fiskeeksportørforening.

Carsten Beith siger:

- Vi oplever bare en markant nedgang i salget lige nu, og det er på stort set alle fronter. Vi har i vores eget firma en stor eksport til Italien, og det er faktisk gået okay indtil i mandags. Men i den her uge er tingene spidset til, og vi kan mærke, at fra at sælge til alle mulige forskellige, så er det nu kun nogle få italienske supermarkedskæder, der køber ind. Vores salg er mere end halveret på fire dage - og jeg tror, at det samme gælder for stort set alle i branchen.

Afdeling lagt død på to dage

Og det er ikke kun på det italienske marked, at Fonfisk Hanstholm A/S er blevet ramt.

- Vi har en afdeling i vores firma, der sælger til restauranter herhjemme - og den afdeling er stort set lagt død lige nu. Man kan sige, at vi er gået fra hundrede til nul på to dage.

Så situationen er altså rigtigt slem lige nu - men Carsten Beith frygter, at den kan skærpes yderligere.

- Nu har det jo ramt hårdt i eksempelvis Italien, men man kan kun gisne om, hvad der kommer til at ske i de øvrige lande. Går det ligesom i Italien, så bliver det endnu værre for os, siger han.

Forventer konkurser

- Er der nogle i branchen, der kommer til at gå ned på det her?

- Det tror jeg, siger Carsten Beith.

- Det første der sker, det er jo, at afsætningen svigter. Men derefter så kommer der jo en regning, der skal betales, og hvis virksomhederne ikke er tilpas polstrede økonomisk, så er der nogle, der kommer til at gå ned. Det er helt sikkert.