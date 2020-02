Fjerde weekend i træk: Varsel om blæst og regn til Nordjylland

NORDJYLLAND:For fjerde weekend i træk er der udsigt til en blæsende og regnfuld weekend.

Fredag aften har DMI har udsendt varsel om risiko for stormende kuling 20-23 m/s fra sydvest, med vindstød af stormstyrke.

Varslet gælder langs den jyske vestkyst fra Thisted Kommune og sydpå til Vadehavet, og gælder fra midnat natten til søndag og indtil søndag formiddag klokken 9.00.

DMI skriver, at der er stor sandsynlighed for, at broer må lukkes for trafik.

Samtidig udsender DMI også varsel om forhøjet vandstand centralt langs den jyske vestkyst. Højeste vandstand ventes søndag klokken 7 mellem 1.9 og 2.2 meter over normal vandstand.

Regnfuld uge

Samtidig vurderer DMI, at der i den kommende uge vil komme fra 25 til 50 millimeter nedbør i Jylland. Der vil derfor fortsat være risiko for oversvømmelser i de udsatte områder inde i landet, da jorden de fleste steder er mættet med vand efter de seneste ugers regnvejr.

Til gengæld lysner det længere henne i marts.

"Det har formentlig lange udsigter, før vandet for alvor forsvinder ude i terrænet grundet lav fordampning, men vi forventer, at det bliver langsomt bedre i marts," forklarer Mikael Scharling, som er klimatolog på DMI til Jyllands-Posten