Flår medalje af Helgstrand: Hest pumpet med medicin aftenen før stævne

Dansk Ride Forbund skrider hårdt ind over for den omstridte hestemilliardær Andreas Helgstrand.

Han har skabt sin formue på at handle med nogle af verdens fineste avlshingste, men han er samtidig dressurrytter på topplan, og i juni vandt han bronze til DM.

Men nu tvinger Dansk Ride Forbund ham til at aflevere sin medalje tilbage.

Det fremgår af en kendelse fra forbundet.

Ifølge afgørelsen har Andreas Helgstrand overtrådt punkt 23 i Dansk Ride Forbunds Fælles Bestemmelser, der handler om "doping og medicinering".

"Heste må ikke deltage ved ridestævner under indflydelse af smertedæmpende, præstationsfremmende, stimulerende eller beroligende stoffer," fremgår det af reglerne.

Dansk Ride Forbund skriver i kendelsen, at Andreas Helgstrands hest Jovian aftenen før stævnet af egen dyrlæge blev behandlet med to forskellige præparater. Ingen af dem står på FEI's dopingliste, men dyrlægen havde ikke fået godkendt behandlingen.

Fik fire gange den normale dosis

Ifølge dyrlægen skulle hesten være ramt af en mild omgang kolik, men det stemmer ifølge Dansk Ride Forbund ikke overens med den behandling, hesten modtog. Ifølge forbundet er de to lægemidler slet ikke godkendt til at behandle den nævnte sygdom.

"Et af de givne lægemidler (Traumeel) er primært rettet mod behandling af smerte og inflammationstilstande i bevægelsesapparatet," står der i kendelsen.

Og Jovian har tilmed fået "fire gange den normale anbefalede dosis". Det finder Appeludvalget "påfaldende".

Det andet lægemiddel, Duphalyte, er indgivet med sonde, hvortil forbundet bemærker, at det ikke er en "frivillig indtagelse af væske" og dermed et brud på reglerne.

Dyrlægen har i klagen anført, at to tekniske delegerede gik forbi hestens boks, mens han var i gang med at undersøge den. Men det kan ifølge Dansk Ride Forbund "ikke sidestilles med en accept af en given behandling".

Han sendte en mail om behandlingen til veterinærkonsulent Mette Uldahl kl. 22.04 aftenen før stævnet. Men den læste hun først efter stævnets afslutning, og ingen har forsøgt at kontakte hende via opkald eller sms.

Dyrlæge erkender fejl

Dyrlægen understreger desuden, at Andreas Helgstrand ikke var vidende om hestens tilstand eller behandlingen af Jovian. Han blev angiveligt først bekendt med det, da klagen blev indleveret om tirsdagen.

Nordjyske har sendt en række spørgsmål til Andreas Helgstrand, men dem har han ikke besvaret.

Sagen kommer på det værst tænkelige tidspunkt for Andreas Helgstrand, der kæmper indædt for at stoppe offentliggørelsen af en række skjulte optagelser fra hans verdenskendte stutteri.

Det er en muldvarp fra TV 2-programmet Operation X, som i en måned var ansat hos Helgstrand Dressage som hestepasser.

Da sagen var for retten 21. august, fortalte Ketil Alstrup, redaktør på Operation X, om optagelser af samtaler om heste med blod i munden fra sår, der ikke får tid til at hele, og stribemærker fra overdreven brug af pisk og sporesår, der dækkes med skosværte.

Kendelsen kan inden for fire uger indbringes for Dannmarks Idrætsforbunds Appelinstans.

Dyrlægen Jonas Rasmussen fra Højgård Hestehospital erkender i et skriftligt svar til Ridehesten.com, at han "burde have underrettet DRF’s veterinærkonsulent før indgivelsen af stofferne og ikke umiddelbart efter".

- Som den for det skete eneansvarlige forstår jeg slet ikke kendelsen, og jeg er rigtig ked af det på Andreas’ vegne. Jeg synes stadig, jeg i situationen gjorde det rigtige for hesten, skriver han.