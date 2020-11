Flaget på halv hos Agri Nord i sympati med minkavlere

NORDJYLLAND:Ved Agri Nords tre adresser i Aalborg og Himmerland vajede Dannebrog fra morgenstunden torsdag på halv stang som konsekvens af regeringens beslutning om at aflive den samlede daske minkbestand.

For mange avlere er det et livsværk, der er væk, siger adm. direktør Kim Koch, Agri Nord. Såvel ved hovedsædet i Aalborg som i Aars og Hobro blev det markeret med flag på halv stang.

- Det sker i respekt for konsekvensen af den forfærdelige beslutning, der blev truffet i går, siger Agri Nords adm. direktør Kim Koch, der understreger, at hverken han eller avlerne stiller spørgsmålstegn ved det rimelige i beslutningen.

- Der skal ikke herske tvivl om, at vi alle vægter hensynet til folkesundheden højest, men derfor kan vi godt være ærgerlige over, at et helt erhverv bliver udslettet på den her måde, siger Kim Koch, der fortæller, at Agri Nord har cirka 90 minkavlere som medlemmer.

- Ufortjent situation

- Og de er voldsomt hårdt berørte. Helt ufortjent er de havnet i en forfærdelig og ulykkelig situation. For mange af dem er det et livsværk, som er væk, siger Kim Koch.

For Agri Nord venter der ifølge direktøren en opgave med i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og minkavlerens brancheorganisation Kopenhagen Fur at sikre, at de får, hvad han betegner som en ordentlig kompensation, men han påpeger, at der også er et stykke arbejde at gøre på det menneskelige plan.

Risiko for personlige kriser

- Det, der er vigtigt her og nu, er at undgå, at det udvikler sig til personlige kriser, og vi vil hjælpe med alt det, vi kan på det personlige plan, siger direktøren, der fortæller, at det drejer sig om såvel socialrådgivning som advokathjælp.

- Men kan man undgå personlige kriser?

- Nej, men vi kan gøre det, at vi tilbyder at telefonen og kontoret er åben, og vi ringer også proaktivt ud til dem for både at vise medfølelse, men også lige at "lodde" stemningen. Om nødvendigt kan vi hjælpe med både en socialrådgiver og en psykolog, siger han og tilføjer:

- Lige nu tænker vi slet ikke i penge, lige ny handler det om ren støtte. Det er foreningen, der står bag sine medlemmer lige nu. På et eller andet tidspunkt kommer vi selvfølgelig også til at hjælpe dem med det økonomiske, hvordan ser det ud, hvad får de af erstatning og hvilken model skal de vælge.