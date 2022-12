Flammer stod ud under tagudhænget - lille glød kan være skyld i større brand

KARBY: Selvom medarbejderne på et fjernvarmeselskab på Næssundvej i Karby på Mors havde gjort et godt stykke indledende arbejde med at slukke en større brand på adressen, stod flammerne ud under tagudhænget, da Nordjyllands Beredskab nåede frem til adressen.

Der var nemlig ild i både loftet og tagkonstruktionen, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Jesper Madsen.

- Der er brand, da vi kommer herud, men vi får hurtigt indsat vores røgdykkere og bestilt ekstra fra Station Nykøbing. Så nu er der styr på den, siger han mandag eftermiddag.

Indsatslederen fortæller dog, at beredskabet må brække en væg ned for at få slukket det sidste ild, og han kan ikke afvise, at beredskabet også er nødt til at skrue en eller to af tagets stålplader af.

Det var medarbejdere på adressen, der anmeldte branden og holdt branden nede, så godt som de kunne, indtil beredskabet nåede frem.

En enkelt medarbejder blev sendt til observation for røgforgiftning, men ingen kom til skade ved branden, oplyser indsatslederen.

Branden kan være opstået i forbindelse med noget svejsearbejde.

- De har umiddelbart gjort, som de skulle, men der kan være en glød, der har forputtet sig et eller andet sted, og der kan de ligge rigtig længe, siger Jesper Madsen.