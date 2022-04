Tusinder fanget i MitID-kaos - Flemming en af dem

Snart går alle nordjyder, som ikke er fritaget, over til MitID fra det efterhånden ellers velkendte NemID, som vi har brugt siden 2010.

Men det er ikke en helt gnidningsfri oplevelse for mange, og det anslås, at op mod 120.000 danskere er i kø til Borgerservice, skriver Ekstra Bladet.

Flemming Olesen fra Gudumholm er en dem, der på grund af store vanskeligheder ikke fik oprettet MitID i tide og derfor stod seks uger i kø til hjælp hos Borgerservice i Aalborg.

Flemming Olesens skifte til MitID var bestemt ikke nemt. Foto: Lars Pauli

Seks uger hvor han ville være nærmest umyndiggjort uden hverken Nem-eller MitID.

Hos Borgerservice i Aalborg ligger de vandret for at løse problemerne med den lange ventetid.

Seks ugers ventetid

Da der var to uger tilbage, satte Flemming Olesen sig ned for at oprette sit nye MitID.

Han sad klar med sin nye Android-telefon og sit pas, der også var helt nyt. Alle indstillinger på telefonen var korrekte. Han var klar til at scanne.

Prøv igen senere, stod der så.

Så det gjorde han. Igen. Og igen.

- Men problemet var nøjagtig det samme hver gang, fortæller han.

Han tog coveret af, flyttede mobilen langsomt, når han skulle scanne chippen, satte mobilen på højkant, løftede den 1-2 centimeter over passet.

Men appen ville ikke læse chippen.

- Jeg forsøgte mindst 15-20 gange, fortæller Flemming Olesen. Foto: Lars Pauli

Så fik han assistance fra sin søn. Han strandede samme sted som sin far.

- Jeg forsøgte mindst 15-20 gange fordelt over flere dage, og til sidst kom jeg jo tæt på udløbsdatoen.

Så måtte han på Borgerservice, men på Borger.dk fik han beskeden, at næste ledige tid ville være seks uger ude i fremtiden.

- Så kontaktede jeg både Digitaliseringsstyrelsen og min bank.

Banken kunne udskyde overgangen til MitID - men kun en uge, fortalte hans personlige rådgiver.

Ekstremt presset

Så kontaktede Flemming Digitaliseringsstyrelsen, der fortalte ham, at han skulle gøre alt det, han allerede havde gjort. Og så kunne de ikke hjælpe ham yderligere - han måtte tage på Borgerservice.

Hvor der var seks ugers ventetid i Aalborg.

Og der er de ekstremt pressede, fortæller Dorthe Jespersgaard, der er kontorchef hos Borgerservice i Nordjyllands hovedstad.

De åbner op for yderligere tiltag for at imødekomme det store pres, der er opstået på bagsiden af overgangen mellem de to digitale ydelser.

- Vi ansætter løbende folk, men vi kan jo ikke få nogen ind fra gaden, der kan det, og vi har selv måtte uddanne vores personale. Det er ikke en opgave, vi har haft før, tilføjer Dorthe Jespersgaard.

Konkret har kommunen ansat otte til kun at sidde med MitID, som kommer til at være på Hovedbiblioteket fra efter påske, hvor de løbende ansætter efter behov.

- Og nede på Hovedbiblioteket forventer vi også at have en dag ekstra åbent om ugen hver lørdag, fordi det er uholdbart det her. Vi har simpelthen ikke ressourcer til at kunne klare det, men vi gør alt, hvad vi kan.

Også ventetid på nyt pas

Det er ikke kun MitID, der presser Borgerservice, men også danskere, der netop nu skal have nyt pas, der ikke er blevet fornyet under pandemien.

Oven i hatten kommer alt det, borgere normalt går på Borgerservice med.

- Vi kan opfordre til, at skal du ikke ud at rejse lige nu, så vent med at forny dit pas, og er du forhindret i at møde frem til din booking, så husk at aflyse den.

Dorthe Jespersgaard opfordrer også til, at man som borger kontakter sin bank for udsættelse. Der kan være forskel mellem bankerne på, hvor længe man kan få udsættelse, således at det nogle steder kan være mere end en uge, som Flemming Olesen oplevede.

Og Flemming Olesen måtte finde sin egen løsning.

Han endte med at køre til Borgerservice i Hadsund, hvor der var to dages ventetid. Der har man udvidet åbningstiderne, så der er åbent de dage, der normalt er lukket.

Men det er ikke noget, Dorthe Jespersgaard vil anbefale, man gør, da det kan skabe pres på Borgerservice i de små kommuner.

- Når vi endelig får flere ledige tider, ville jeg også være ked af, de kom rejsende fra alle mulige kommuner. Men det er selvfølgelig valgfrit, pointerer hun.

Og når man som Flemming ellers skulle vente fem uger, ja, så må man af sted.

Det er fra Digitaliseringsstyrelsen meldt ud, at der senest 1. maj 2022 kommer en udmelding om håndtering af de borgere, som ikke kan møde personligt op i borgerservice.

Og på landsplan er der en forventning om, at mellem 900.000 og 1.200.000 borgere skal møde personligt op i kommunernes borgerservice i forbindelse med skiftet til MitID, skriver Ekstra Bladet.