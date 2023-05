Flemming Møller Mortensen med vigtig melding før borgmester-duel

AALBORG:For ikke så længe siden var han minister, men nu vil han være byrådsmedlem i Aalborg.

Flemming Møller Mortensen, der stiller op til kampvalget om at blive ny borgmesterkandidat for Socialdemokratiet, fortæller, at han - uanset udfaldet af det valg - stiller op til næste kommunalvalg.

- Jeg har truffet den beslutning, at det bliver her i Aalborg, at jeg skal have min arbejdsdag. Det glæder jeg mig rigtig meget til - uanset hvilken stilling det så bliver i, siger Flemming Møller Mortensen og tilføjer:

- Jeg kan mærke, at det har givet mig så meget energi at træffe den beslutning om at stille op til byrådet, og det bekræfter mig, at det er en rigtig beslutning.

Han meddelte sin beslutning på det første af de tre debatmøder, der har været mellem de to socialdemokratiske borgmesterkandidater.

Sidste møde fandt sted mandag aften i Gandrup.

Nu er det så op til de omkring 1000 stemmeberettigede socialdemokrater at bestemme, hvem der skal være partiets spidskandidat til kommunalvalget i 2025. Urafstemningen går snart i gang, og resultatet er klar 6. juni.

De tre debatmøder har været pæne tilløbsstykker - til de to første måtte der endda findes ekstra stole frem for at få plads til alle.

Der har kun været adgang for medlemmer med partibogen i orden. Derfor har Nordjyske ikke været til stede.

Men begge borgmesterkandidater bekræfter dog, at tone og stemning på ingen måde har mindet om amerikansk præsidentdebat.

- Det har været en positiv oplevelse med stor spørgelyst. Der har været spørgsmål i alle retninger - præcis som det skal være, fortæller den anden borgmesterkandidat, Lasse Frimand Jensen.

Nuværende bogmester Thomas Kastrup-Larsen stopper med udgangen af maj, og viceborgmester Helle Frederiksen overtager posten i mindst et par uger.

Vinder Flemming Møller Mortensen valget skal byrådsgruppen udpege en ny borgmester, der kan sidde frem til valget i 2025.

Vinder Lasse Frimand Jensen vil han formelt blive udpeget til borgmester på et byrådsmøde i juni.