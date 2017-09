Flere anmelder digitale sexkrænkelser

NORDJYLLAND: Der er sket en markant stigning i antallet af digitale sexkrænkelser i Nordjylland. Samtidig er der også en lille stigning i antallet af voldtægter.

I første halvår af 2017 oplevede Nordjyllands Politi en stigning i anmeldelser om blufærdighedskrænkelse på hele 60 procent. Og det er især flere krænkelser på nettet, der er årsag til stigningen, forklarer chefpolitiinspektør Karsten V. Hansen, Nordjyllands Politi.

- Vi har set en stor stigning, og det er især anmeldelser om billeder der bliver delt og misbrugt på de sociale medier, der er i kraftig stigning, siger chefpolitiinspektøren.

Red Barnet lancerede i starten af året en stor kampagne under navnet Slet Det, som havde fokus på digitale blufærdighedskrænkelser. Også politisk har der været et øget fokus på en skærpet indsats overfor digitale sexkrænkelser.

Ifølge Karsten V. Hansen er det øgede fokus en af forklaringerne på, hvorfor flere sager lander på politiets bord.

- Men desværre er det ikke altid, at problemet bliver løst, selvom vi opklarer sagerne og en gerningsmand bliver straffet. For billederne ligger jo stadig på online, siger han.

Flere anmelder voldtægt

Netop et øget fokus er også årsagen til, at flere kvinder anmelder voldtægter og andre seksuelle overgreb, mener chefpolitiinspektøren.

I første halvår af 2017 var der en lille stigning på syv procent i antallet af voldtægtsanmeldelser.

- Der har været stor fokus fra både politiet, justitsministeriet og organisationers side om, at kvinder der bliver udsat for overgreb skal melde det til politiet. Og jeg tror, at det er derfor, vi ser denne stigning, siger Karsten V. Hansen.