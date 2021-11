Flere anmelder hadforbrydelser - Nordjylland skiller sig ud

NORDJYLLAND:Politiet har på landsplan fået flere anmeldelser om såkaldte hadforbrydelser.

Det er forbrydelser mod personer på grund af deres race, etniske oprindelse, religion eller seksuelle orientering.

Den type forbrydelser fik politiet på 635 anmeldelser om i 2020, en stigning på 12 procent sammenlignet med året før. I 2019 blev 569 hadforbrydelser meldt til politiet.

De fleste af anmeldelserne handler om racisme - dem var der 360 sager om i 2020.

Derefter følger religiøst motiverede hadforbrydelser - 194 sager i 2020.

Anderledes i Nordjylland

Der er dog forskel fra landsdele til landsdel, og i Nordjylland Politikreds er der sket et fald i anmeldte hadforbrydelser. Den type forbrydelser var der 31 anmeldelser om i 2020 mod 38 året før.

Det antal er for lidt til at kunne konkludere noget ud fra, ifølge politiinspektør Marianne Vestergaard-Lau fra Nordjyllands Politi.

Om der sker flere hadforbrydelser i politikredsen, end de anmeldte, ved hun ikke.

- Jeg har ikke fornemmelsen af, at der er et stort "mørketal", siger hun.

Claus Birkelyng, politiinspektør hos Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter, kan ikke vurdere, om stigningen i antallet af anmeldte hadforbrydelser dækker over en reel stigning.

Det kan også skyldes, at der er kommet mere fokus på den type kriminalitet.

- Én hadforbrydelse er selvfølgelig én for meget, men det er positivt, at flere er opmærksomme på denne type forbrydelser og at det er vigtigt at anmelde dem. Jo flere anmeldelser vi får, jo bedre billede får vi af, hvordan hadforbrydelser fordeler sig på tværs at motivkategorier og kriminalitetstyper, For eksempel kan vi se en stigning i hadforbrydelser begået på nettet i forhold til tidligere år, udtaler Claus Birkelyng i en pressemeddelelse fra Rigspolitiet.

