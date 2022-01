Flere coronarestriktioner fjernes fra og med søndag

DANMARK:Folketingets Epidemiudvalg har godkendt alle regeringens indstillinger til coronarestriktioner. Det oplyser udvalgets formand Kirsten Normann Andersen (SF).

Det betyder, at en række restriktioner for kulturlivet løftes fra og med søndag.

Derfor får blandt andet biografer, teatre og højskoler mulighed for at genåbne med et loft på antal af publikum.

Samtidig er det besluttet, at deltagerloftet bliver på 500 siddende publikummer ved indendørs aktiviteter, og ikke 350 som Epidemikommissionen havde anbefalet.

- Der er stadigvæk mange, der gerne havde set, at vi gik endnu videre. Det vil vi også gerne. Men der er også grænser, når vi skal se på helheden, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) på et coronapressemøde onsdag aften.

Omvendt fortsætter en række restriktioner i nattelivet.

Epidemikommissionen har indstillet, at de restriktioner som fortsætter, foreløbigt skal gælde januar ud.

Det betyder, at blandt andet diskoteker og natklubber fortsat er lukkede.

Der må ikke være flertal imod en beslutning i Epidemiudvalget. Alle partierne i Folketinget har medlemmer i udvalget.

Epidemiudvalget har onsdag aften også givet grønt lys til, at coronapasset efter to stik skal gælde i fem måneder for personer over 18 år.

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vurderer Epidemikommissionen, at der formentligt stadig er behov for restriktioner efter 31. januar også.

Kommissionen peger på, at koncerter og natteliv formentligt vil have brug for restriktioner.

Direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, siger på pressemøde, at det står klart, at Omikronvarianten, som er dominerende i Danmark, giver et mindre alvorligt sygdomsforløb, end Deltavarianten.

- Hvis man er coronasyg med omikron og kommer på sygehuset, er der stor sandsynlighed for, at man er mindre syg end med delta, siger han.

Her genåbnes der - Højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet. - Udendørs idrætsarrangementer, hvis publikum har billet og sidder ned. - Zoo, akvarier, forlystelsesparker omrejsende tivoli. - Museer, kunsthaller, aktivitetscentre. - Biografer. - Spillesteder og teatre. - Steder, hvor der afholdes foredrag og konferencer. - Arealkrav i Folkekirken og andre trossamfund bortfalder.

/ritzau/