Flere glatføreuheld får politiet til at advare

NORDJYLLAND: Temperaturer omkring eller lige under frysepunktet og slud- eller snebyger er en farlig cocktail.

I Nordjylland er der torsdag morgen sket flere glatføreuheld i Hjørring, Hirtshals og Fjerritslev, skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Uheldene har fået politiet til at løfte pegefingeren over for bilister i morgentrafikken. Kør efter forholdene, lyder formaningen.

Ifølge DMI skulle det kolde vejr fortsætte torsdag med slud- eller snebyger, og mellem frysepunktet og to graders varme, så advarslen gælder givetvis hele dagen.