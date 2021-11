Flere glatføreuheld i Nordjylland - motorvej blev spærret

NORDJYLLAND:Nordjylland er blevet klædt i hvidt natten til tirsdag, og det har medført flere glatføreuheld. Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen tirsdag morgen.

Ved 5.30-tiden havde han fået meldinger om i alt fem glatføreuheld, og i alle tilfælde var der tale om solouheld. De foreløbige meldinger går på, at ingen af dem har medført alvorlig personskade.

Ved tre-tiden skete et uheld nord for Sindal, hvor en personbil endte på siden.

Klokken 3.47 skete et solouheld ved Tversted, og godt 20 minutter senere var den så gal på motorvej E45. Her skred en lastbil ud, så motorvejen måtte spærres. Det var i sydgående retning ved Sæby. Vejdirektoratet meddelte ved 5.55-tiden, at oprydningsarbejdet var overstået.

Klokken 4.25 skete et solouheld på Halsvej, og lidt efter klokken 5 skete der så atter et uheld på E45. Det var også i sydgående retning ved Hjallerup. Her kørte en bil i grøften, oplyser Jesper Sørensen.

- Der bliver saltet i hele politikredsen, og jeg kan se på vores overvågningskameraer, at der er hvidt overalt. Så vi opfordrer folk til at køre forsigtigt og efter forholdene. Og kør hjemmefra i god tid, siger vagtchefen.