Flere hundrede døde fugle langs kysten: Her er forklaringen

Flere hundrede døde suler, der er de største havfugle i det danske farvand, er fundet døde langs Vestkysten. Årsagen til de mange døde suler skyldes et udbrud af fugleinfluenza i Skotland.

Det oplyser Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse.

Verdens formentlig største koloni af suler på den skotske klippeø Bass Rock er ramt af fugleinfluenza. Kolonien tæller cirka 75.000 ynglepar af suler.

Flere tusinder suler er formentlig døde efter udbruddet.

The Departement for Environment Food & Rural Affarirs i Storbritannien har testet hundreder af døde suler og dokumenteret, at fugleinfluenza er årsag til dødsfaldene.

Massedøden kan blandt andet aflæses på Vestkysten, hvor hundreder af døde voksne suler er skyllet op på strandene i løbet af de seneste dage.

- Det er meget voldsomt, det der sker i Skotlands sulekolonier. Ikke kun på Bass Rock, men også på St. Kilda i Atlanterhavet nordvest for Skotland og på Orkney- og Shetlandsøerne er store antal suler omkommet, siger Morten Frederiksen, seniorforsker på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet i pressemeddelelsen.

At sulen er den havfugl, som den aktuelle fugleinfluenza rammer hårdest, skyldes artens adfærd med at yngle i kolonier med yderst nært naboskab. Sulereder er ofte anbragt under en meter fra hinanden.

- De meget tætte kolonier øger risikoen for en hurtig spredning af fugleinfluenza, som smitter via luftvejene. En luftbåren virussygdom som fugleinfluenzaen kan sprede sig hurtigt over større områder, hvor fuglene er tæt på hinanden, siger Morten Frederiksen.

I løbet af de næste uger vil Scottish Seabird Centre forsøge at få talmæssigt overblik over suledødsfaldene på Bass Rock.