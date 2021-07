Flere hundrede bilister blev skrevet i politiets sorte bog i sommeruge

NORDJYLLAND:Det blev til hundredvis af færdselssager - blandt andet for sprit- og narkokørsel - da Nordjyllands Politi rykkede ud med ekstra kontrol i sommerlandet i uge 29.

Den gode nyhed: Der blev ikke registreret nogen vanvidsbilister.

Færdselspolitiet fik skrevet 464 færdsels- og registerings/afgiftssager i løbet af ugen, hvoraf de 382 af sagerne førte til sigtelser. 26 af sagerne var spritsager, mens de resterende 19 var narkosager.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

- Antallet, som vi sigter, vil naturligvis hænge sammen med, hvor mange vi rent faktisk standser og kontrollerer, men det ændrer ikke på, at det er særdeles farligt at køre i påvirket tilstand. Man udsætter andre og sig selv for en stor risiko – og bøden er betydelig. Det er både dyrt og farligt, siger leder af indsatsen, politikommissær Thomas Ottesen.

Politikommissæren tilføjer, at politiet i år tog færre for narko- og spritkørsel i og omkring selve Skagen.

- Færre påvirkede bag rattet er i sagens natur positivt, men det er efter min overbevisning også en afledt effekt af, at byen lukker kl. 02, og diskotekerne stadig er lukkede, siger han.

Mange andre sager

Ugens massive kontrolindsats afslørede også en række andre sager.

Blandt andet blev en Mercedes-Benz beslaglagt med henblik på konfiskation på grund af gentagende kørsel uden førerret, hvor der i bilen også blev fundet godt 70 gram skunk.

Der var også en sag, hvor en bilist på motorvejen syd for Aalborg blev standset efter en kørsel, der i sig selv kunne udløse cirka tre betingede frakendelser og 15-20 klip i kørekortet.

Færdselsbetjente var også en tur omkring stranden ved Blokhus, hvor blev der skrevet tre betingede frakendelser og to klip i kørekortet for høj hastighed, ligesom der blev uddelt bøder til fire bilister, der lavede ”donuts” og lignende i sandet.

Endvidere blev der skrevet en traktor, som blandt andet ikke havde surret wrappede baller, hvilket betød, at disse kunne falde ned til siden på de øvrige trafikanter.

Tilbage i Skagen fik tre biler inddraget nummerplader som følge af mangelfuld eller ingen afgift/registrering.

Der blev desuden flere steder i sommerlandet skrevet 10 sager om kørsel uden førerret, mens 29 fik en betinget frakendelse for hastighed og en enkelt fik en ubetinget frakendelse for hastighed.

Tilfreds med indsats

Thomas Ottesen er i store træk tilfreds med indsatsens samlede resultat.

- Der er de sigtelser og overtrædelser, som vi et eller andet sted havde forventet fordelt bredt ud over det nordjyske sommerland, og i øvrigt er det meget lig sidste års samlede resultat, siger politikommissæren og fortsætter:

- Samlet set er der selvfølgelig stadig for mange, der overtræder færdselsloven og derved udsætter andre og dem selv for fare. Vores kontroller handler om at skabe sikkerhed og tryghed på vejene. Det er derfor, at vi gør det – og derfor tør jeg godt love, at man vil kunne møde os igen i sommerlandet til næste år, lyder det fra Thomas Ottesen.