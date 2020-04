Flere hundrede retssager aflyst: Disse sager bliver prioriteret først - nogle må vente til efteråret

NORDJYLLAND:På mandag genåbner retssalene gradvist, og det betyder, at der kan tages hul på de mange sager, som er blevet aflyst under den nuværende coronakrise.

Men det bliver langt fra en normal hverdag i retterne. I Hjørring og Aalborg er man i fuld gang med at indrette retsbygningerne, så man kan overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer - og med at planlægge, hvordan man kommer til bunds i bunkerne af sager.

340 straffesager er blevet aflyst i retterne i Nordjylland de seneste seks uger foruden en række civile- og familieretssager.

Samtidig er strømmen af nye sager ikke stoppet - nærmest tværtimod. Og det betyder nogle sager stadig kommer til at vente et stykke tid endnu.

- Sagsbehandlingstiden for nogle type sager vil uden tvivl ende med at blive længere, siger retspræsident ved Retten i Hjørring Niels Otto Jensen.

Sager om f.eks. indbrud, bedrageri, tyveri osv. har ikke højeste prioritet og må vige for andre typer af sager.

- En indbrudssag, der har været aflyst, og hvor der ikke er arrestanter, vil blive behandlet lige før eller lige efter sommerferien. Og hvis det det er en indbrudssag, der er kommet ind under nedlukningen, så vil den muligvis først blive behandlet tidligst til efteråret, fortæller retspræsident Niels Otto Jensen.

Disse sager har højeste prioritet

Mange af de nye sager, som er blevet sendt til retten, mens der har været corona-nedlukning bliver nemlig i første omgang skubbet bagerst i køen.

For retterne har været nødt til at prioritere benhårdt blandt de aflyste og allerede berammede siger.

Retten i Hjørring har aflyst 108 straffesager, 30 civile sager og 15 familieretssager, mens Retten i Aalborg har aflyst 232 straffesager, 44 civile sager og 17 familieretssager.

De sager ligger nu og venter - og samtidig er der kommet mange nye til. Anklagemyndigheden har nemlig haft god tid til sagsbehandle under nedlukningen, og der har betydet, at der er sendt flere straffesager til retterne.

Derfor er fire typer sager, der vil komme i første række:

Arrestantsager - altså de sager, hvor der sidder varetægtsfængslede, - sager om vold, våben og voldtægt, nævningesager samt familieretssager.

Først når disse sager er berammet, bliver de øvrige aflyste sager sat i kalenderen - nogle før sommer og andre lige efter sommer. Og de nye sager må altså som udgangspunkt vente til efteråret, fortæller Niels Otto Jensen.

Men der vil løbende blive lave en prioritering af sagerne, fortæller retspræsident ved Retten i Aalborg, Malene Urup.

- Vi foretager hele tiden en prioritering mellem de sager, der er aflyst, og de nye sag, der er modtaget, og nogle af de almindelige nye straffesager, som er af mere alvorlig karakter, vil også komme før aflyste sager. Det samme kan gøre sig gældende i forhold til hastende civile sager, siger hun.

Retterne har været ude at måle op

Skal man en tur i retten i enten Hjørring eller Aalborg, så vil der være mange ting, der er anderledes.

I Aalborg har er man været nødt til at ændre på tidspunkterne for retsmøderne.

- Vi forskyder starten på nogle af retssagerne, så folk ikke skal stå i kø ved vores adgangsskontrol, som kan være en flaskehals, fortæller retspræsident Malene Urup.

Og har har begge retter været ude at måle, så kravet om to meters afstand kan overholdes.

- Vi har gennemgået alle retssale og målt op, så der er to meters afstand mellem stolene. Og der er også sat mærker på gulvene, siger Malene Urup.

I Retten i Hjørring er der fjernet mange stole på tilhørsrækkerne for at overholde afstandsreglerne.

Både Retten i Aalborg og Retten i Hjørring har været nødt til at skære markant ned i antallet af stole til tilhørere.

- Vi har fjernet en del af stolene på tilhørerrækkerne. Pårørende og pressen har førsteprioritet til at overvære en retssag, men det kan være, at der ikke er plads, hvis man bare er interesseret i en sag, siger retspræsident Niels Otto Jensen.

Retten i Hjørring har til gengæld to indgange og et stort venteareal, så her er det ikke nødvendigt at starte retssagerne forskudt af hinanden.

Men Retten i Hjørring har ansat en tryghedsperson, som skal hjælpe med, at retningslinjerne bliver overholdt.

- Han skal hjælpe med at minde folk om, at de skal spritte hænder og holde afstand, siger Niels Otto Jensen.

Ikke så stort pres på civile sager

Mens straffesagerne udgør de fleste af de sager, der er blevet aflyst, så er der også et lille efterslæb på civile sager. Men her er presset ikke så stort.

For i de sager har retterne kunne lave en del af arbejdet hjemme, fortæller de to retspræsidenter.

- Vi har kunnet lave alt det forberedende arbejde til de civile sager. Skifteretten har også kunnet lave alle dødsbobehandlingerne hjemmefra og fogedretten har kunnet gøre sagerne klar. Så der er vi egentlig godt med, fortæller Niels Otto Jensen.

- Under nedlukningen har der været afholdt mange telefonmøder, så flere sager er i gang, og nogle af dem er endda løst. Egnede sager er også afgjort på skriftligt grundlag, og vi vil bestræbe os på at holde fast i de civile sager, der er berammet, fortæller Malene Urup.

Både Retten i Hjørring og Retten i Aalborg oplyser, at der bliver ekstra åbent for notarforretninger fra næste uge.