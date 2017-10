Flere indbrud - men ét sted gik det galt for tyvene

VODSKOV: Anmeldelser om indbrud bliver ved med at tikke ind hos Nordjyllands Politi. Det fremgår af døgnrapporten torsdag.

Ét sted i det nordjyske gik det dog galt for indbrudstyvene. Det var onsdag på Hasselvej i Vodskov, hvor der blev knust en rude i en villa. Det udløste en tyverialarm, og gerningsmændene nåede kun at stjæle en tablet, indtil de hurtigt stak af. De var bare ikke hurtige nok.

Et vidne så de to formodede gerningsmænd og kunne give politiet et godt signalement af dem - og mindst lige så vigtigt: registreringsnummeret på den bil, de var kørende i.

Denne bil blev spottet af en politipatrulje på Øster Uttrupvej i Aalborg, og i bilen sad to mænd. De erkendte straks at have været på tyvetogt i Vodskov. Begge blev anholdt og taget med til afhøring. De blev løsladt igen onsdag aften men er fortsat sigtet for indbruddet.