Kvæg fanget i flammerne under stor gårdbrand

MØLDRUP:En gård brød torsdag tidlig aften i brand på Møldrupvej i Møldrup ved Astrup.

Bygningerne har nået at brænde i så lang tid, at beredskabet har valgt ikke at sende brandmænd ind i dem. Det betyder, at bygningerne fortsat får lov til at brænde.

- På nuværende tidspunkt har vi fire længer, som ikke står til at redde. Alle tagene er brast sammen, så det er sådan set bare at vente på, at det brænder ud, siger indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Jes Caspar Mortensen.

Hvad der har startet branden, ved indsatslederen ikke.

Foto: Jan Pedersen

Kvæg indebrændt

Det vurderes, at der har været omkring 40 kvæg fordelt over bygningerne. Beredskabet har reddet omkring 12 af dem ud af flammerne, og nogle er måske rendt ud af sig selv.

Desværre har de reddede dyr højst sandsynligt taget skade af røgen, og en dyrlæge tilser dem lige nu på stedet.

- Ved den sidste melding fra dyrlægen indikerede han, at alle de kvæg, som var kommet ud, nok skulle aflives. De har nok fået for meget røg eller varme, siger Jes Caspar Mortensen.

En ældre herre, hans søn og barnebarn havde også været i gang med at redde flere af køerne ud af bygningerne. De er efterfølgende blevet tilset af ambulancefolk, som vil vurdere, om de skal med videre til tjek for røgforgiftning.

- Umiddelbart har de ikke fået nogen dyr ud, fordi de måtte erkende, at der simpelthen var for meget røg og varme, siger indsatslederen.

Cirka 12 ud af 40 kvæg er reddet ud af bygningerne. Foto: Jan Pedersen

Mange timers arbejde forude

Flere af længerne har halm på overetagen, som i øjeblikket er beredskabets største udfordring.

Beredskabet vil begynde at grabbe rundt i halmen, så de kan forsøge at slukke branden en lille smule ned.

- Men det kommer til at tage lang tid, for der er meget halm i det, og der er ret mange kvadratmeter, siger indsatslederen.

Han forventer at de tidligst er færdige med deres arbejde i morgen en gang op ad dagen.

- Hvis ikke det kommer til at tage flere døgn. Der er meget halm og mange bygninger, siger Jes Caspar Mortensen.