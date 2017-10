Flere ladere til elbiler i Nordjylland

NORDJYLLAND: Nordjyske ejere af elbiler har nu fire ekstra muligheder for at lade deres biler op.

Tidligere på året vandt energiselskabet E.ON Vejdirektoratets udbud om at opstille 10 såkaldte hurtigladere på rastepladser langs motorvejene, og de første fire er klar til brug ved Tylstrup og Hjallerup. Det drejer sig om to på Vildmosen Rasteplads (både øst og vest) på Hirtshalsmotorvejen samt to ved Hjallerup på Frederikshavnmotorvejen.

E.ON og andre udbydere arbejder på at gøre netværket af ladestandere mere fintmasket. Og faktisk har elbilernes infrastruktur nået en symbolsk milepæl tidligere i år, da antallet af offentlige ladepunkter oversteg antallet af traditionelle tankstationer. I dag er der mere end 2.030 ladepunkter.

Dog går salget af elbiler meget langsomt. I årets første syv måneder blev der kun solgt 196 elbiler i Danmark. Til sammenligning blev der solgt 138.998 benzin- eller dieselbiler.

- En af de største barrierer for udrulningen af elbiler er, at mange er bekymrede for manglende rækkevidde og lademuligheder. Derfor udvider vi løbende vores ladenetværk, siger Tore Harritshøj, der er administrerende direktør i E.ON.

Hurtigladerne ved Tylstrup og Hjallerup kan tages i brug allerede nu. Betalingen for opladning foregår enten via abonnement hos E.ON, en EasyPark-app eller engangsbetaling. De sidste to løsninger er for elbilejere, som ikke har et ladeabonnement hos E.ON.

