Flere mejetærskere brudt i brand

Rystet vidne så ulykken ske: Toget kom ud af den blå luft For godt et år siden skete der en voldsom trafikulykke i Hirtshals, da et tog fra Nordjyske Jernbaner kørte ind i en bil, der skulle krydse en overkørsel, hvor bommene var oppe - Havarikommissionens rapport peger på, at ulykken er sket på grund af "den menneskelige faktor" hos Nordjyske Jernbaner