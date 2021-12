Flere nordjyske mænd bliver afpresset efter optagelser med seksuelt indhold

NORDJYLLAND:Flere og flere nordjyder oplever at blive afpresset online.

Omkring en gang om ugen har Nordjyllands Politi en sag af denne karakter. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Ofrene er oftest mænd mellem 18 og 80 år, som bliver kontaktet af kvinder via sociale medier, hvor der er mulighed for at starte en videosamtale. Det gælder eksempelvis Skype, Snapchat, Facebook og Instagram.

- Der følger så en samtale mellem de to, der hurtigt får et seksuelt indhold og med brug af videofunktionen, siger politikommissær Carsten Straszek.

Ofrene optages i de intime situationer, uden at de ved det, og kort efter indtræffer afpresningen, hvor gerningspersonen truer med at dele videosekvensen, medmindre offeret overfører penge.

- Typisk får han få sekunder til at beslutte sig for, om han vil betale pengene. Hvis han ikke gør det, bliver videosekvensen delt til udvalgte venner, som gerningspersonen har fundet på offerets profil på Facebook. I enkelte sager er videosekvensen også blevet delt i forskellige grupper, som offeret er medlem af.

- Når videosekvensen er delt med udvalgte venner, bliver offeret afpresset igen. Denne gang truer gerningspersonen med at dele videosekvensen til alle offerets venner på Facebook, forklarer Carsten Straszek.

Spor fører til Afrika eller Asien

Ofte skal offeret overføre pengene via Western Union eller andre betalingsmetoder, der kan overføre til udlandet, og som kan sikre en overførsel, der ikke kan spores.

Men at gennemføre overførslen er ikke en god ide, siger Carsten Straszek.

- Hvis offeret betaler, vil han blot opleve, at han bliver yderligere afpresset, pointerer politikommissæren, der derfor kraftigt opfordrer til, at man straks blokerer gerningspersonen og gør sin Facebook-profil eller lignende privat.

Det er politiets erfaring, at afpresningen på den måde vil stoppe, fordi gerningspersonen ikke længere kan opnå noget ved det.

De elektroniske spor fører ofte til Afrika eller Asien. Det er politiet opfattelse, at der her sidder en stor gruppe mennesker, som lever af denne form for afpresning.

- Desværre er disse sager særdeles vanskelige for politiet at efterforske og opklare – netop fordi gerningspersonerne befinder sig i udlandet.

Hvis man oplever denne form for afpresning og ønsker at anmelde det, kan det ske til Nordjyllands Politi på telefon 114.