Flere nordjyske sygeplejersker indtræder i strejke

Sygeplejestrejken begyndte 19. juni, og siden har Dansk Sygeplejeråd (DSR), der er fagforening for mange af landets sygeplejersker, fire gange udvidet strejken. Det betyder, at omkring 6.500 sygeplejersker landet over vil strejke fra 31. august.

Baggrunden for konflikten er, at tjenestemandsreformen fra 1969 ifølge sygeplejerskerne er skyld i et lønefterslæb.

Reformen placerede 40 forskellige faggrupper på forskellige løntrin. Særligt kvindedominerede fag som eksempelvis sygeplejersker, jordemødre og SOSU-assistenter ligger på de nederste løntrin.

Medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd har to gange afvist de overenskomster, som arbejdsgiverne og lønmodtagerne i kommuner og regioner var nået frem til.

- Så længe arbejdsgivere og politikere bliver ved med at stikke hovedet i busken, har vi ikke andre muligheder end at stramme skruen, sagde Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd, i forbindelse med den seneste udvidelse, som blev vedtaget mandag 2. august.