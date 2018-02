Flere penge til kystsikring

NORDJYLLAND: Flere penge kan være på vej til kystsikring i Nordjylland. Som et led i en aftale om afgiftslettelser, regeringen har indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale og SF, er der blevet afsat 45 millioner kroner til kyst- og naturbeskyttelse.

Præcist hvordan pengene bliver fordelt, skal partierne forhandle på plads i næste uge, og hvis det står til det nordjyske folketings medlem Preben Bang Henriksen (V) kommer en del af midlerne til at gå til kystsikring i Nordjylland.

- Det er klart, at når aftalen indeholder det element, at en del af pengene skal gå til kystsikring, ville jeg ikke være min månedsløn værd som nordjysk folketingsmedlem, hvis ikke jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at en del af de 45 millioner kroner gik til Nordjylland, og de steder, hvor behovet er mest akut, og det er Lønstrup og Nørlev, siger Preben Bang Henriksen.

Han vil på nuværende tidspunkt ikke sætte tal på, hvor meget han mener, der skal sættes af til Lønstrup og Nørlev.

- Jeg kan kun sige, at jeg skal gøre, hvad jeg kan, og jeg tror også, at det har gjort indtryk på andre beslutningstagere på Christiansborg, siger Preben Bang Henriksen.

Han mener, at kystsikringen formentlig vil bestå af sandfodring i første omgang, men siger samtidig, at han håber, at der vil blive etableret en mere fast kystsikring i løbet af året.