Flere små trafikuheld: Der er glat på vejene

NORDJYLLAND: Det kan ikke komme som den store overraskelse, at det er koldt her til aften. Fuglebadet er frosset til, der er is på ruderne af bilen. Og du klaprer tænder, mens drejer bilnøglen for at starte den firhjulede.

Men ikke desto mindre: Vær nu forsigtig derude! Sådan lyder advarslen fra Nordjyllands Politi på Twitter, efter flere borgere har ringet ind for at fortælle, at der tirsdag aften er sket flere mindre trafikuheld på grund af det glatte føre.

Glatføreuheld har allerede været skyld i flere dødsulykker i Danmark i de seneste par dage, så der er god grund til at tage advarslen alvorligt.