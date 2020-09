Flere smittet efter Open By Night: Derfor går det galt ved større arrangementer

DRONNINGLUND:Med 29 smittetilfælde på syv dage er Dronninglund blandt de steder i hele landet, hvor flest er smittet med COVID-19. Flere blev sandsynligvis smittet ved Open By Night d. 4. september.

Og netop ved arrangementer, hvor mange folk samles i mindre forretninger og lokaler, er risikoen for smitte stor. COVID-19 er nemlig en virus med dråbesmitte, forklarer overlæge.

- Når vi nordjyder samler os i den her tid til Open By Night-arrangementer i små butikker med mange mennesker, så er der en stor risiko for, at én person kan smitte mange mennesker, konstaterer Michael Dalager-Pedersen, der er ledende overlæge ved infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital.

- Det kræver bare én enkelt smittet, der går ind i forskellige butikker eller lokaler, hvor der er mange mennesker samlet. Så vil der være en stor risiko der.

Som reaktion på de mange smittede i kommunen har Brønderslev Kommune bestilt et mobilt testcenter, der skal placeres i Dronninglund. Borgmesteren, Mikael Klitgaard (V), har også opfordret alle, der deltog i arrangementet, til at blive testet. De seneste syv dage blev 36 konstateret smittet i kommunen, hvoraf de 29 er fra Dronninglund.

Flere smittet til koncert

- Vi er rigtig kede af, at vores arrangement måske har været med til at få smitten til at blusse op.

Det siger formanden for Dronninglund Borgerforening, Allan Danielsen, om den kendsgerning, at en del blev smittet med corona under et arrangement i kulturhuset Hjørnet i Dronninglund samme aften, som Open by Night-arrangementet.

Borgerforeningen, som driver kulturhuset, havde engageret en guitarist til at underholde, hvilket trak godt 50 publikummer.

- Vi havde taget alle forholdsregler med afstand mellem bordene, sprit-stationer med skiltning og skiltning med opfordring til at holde afstand, men Dronninglund er en mindre by, hvor stort set alle kender hinanden. Derfor er det svært at undgå, at man går over og hilser på hinanden. Den efterfølgende torsdag fandt vi så ud af, at nogle var testet positive. og at de nok var blevet smittet under arrangementet, siger Allan Danielsen.

Borgerforeningen lagde et opslag på Facebook, hvori den opfordrede alle, der havde været til stede, til at lade sig teste. Et opslag, der foreløbig er blevet delt 339 gange.

- Vi ved, at der er flere end to, som blev smittet under arrangementet, men det præcise tal har vi ikke, siger Allan Danielsen.

Foreløbig har borgerforeningen valgt at lukke Hjørnet på ubestemt tid.

- Nu ser vi tiden an. I forvejen har vi kun haft et par små arrangementer siden marts, siger Allan Danielsen, som selv var til stede under arrangementet, men ikke blev smittet.

Hjørnets Facebook-opslag, hvor de opfordrer folk til at lade sig teste.

Overlægen: - Tænk dig grundigt om

Den ledende overlæge, Michael Dalager-Pedersen, opfordrer nordjyderne til at holde afstand, og arrangører til at sætte en grænse på antallet af gæster og til at flytte aktiviteter udenfor.

Skal man som nordjyde holde sig fra arrangementer i øjeblikket?

- Man skal tænke sig grundigt om. Især hvis man er risikopatient, fastslår overlægen, og fortsætter:

- Har man forudgående sygdom, eller er man en ældre person, så ville jeg prøve at undgå større forsamlinger og lokaler med mange mennesker. At stille sig i en lang kø i supermarkedet er ikke nogen god idé, konstaterer han, og opfordrer folk til for eksempel at handle på tidspunkter med færre kunder eller over nettet.

Efter den seneste opgørelse er Brønderslev Kommune nummer seks på listen over kommuner med flest smittede pr. 100.000. I Region Nordjylland er 10 personer indlagt med COVID-19.