Flere teststeder i Nordjylland: Her kan du nu blive testet for corona

NORDJYLLAND:Nordjyderne får fremover kortere til et teststed for corona. Region Nordjylland åbner nemlig nye teststeder i hele landsdelen.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

- Vi kigger ind i en fremtid, hvor vi kan forvente, at der skal testes endnu mere massivt. Siden foråret har rigtig mange medarbejdere knoklet for at opbygge en stor testkapacitet, men det arbejde er ikke slut. Med den nye plan vil vi samtidig sikre, at det bliver nemmere for borgerne at finde ud af, hvor og hvordan de henvender sig med ønsker om at blive testet, siger regionrådsformand Ulla Astman (S).

Konkret bliver det muligt at blive testet med milde eller ingen symptomer i Nørresundby, Thisted, Hjørring, Hobro og Frederikshavn. Dette gælder alle borgere over 2 år. Det samme bliver muligt i Brønderslev, Aars, Brovst og Frøslev – her dog med begrænset åbningstid.

- Vi er i gang med at få vores systemer og lokationer på plads, siger kontorchef, Sundhedsplanlægningen i Region Nordjylland, Malene Møller Nielsen.

- Jeg kan ikke sige, at vi er klar til at teste i Hobro på det tidspunkt og i Aars på det tidspunkt, men vi forventer at have implementeret det hele i løbet af to måneder.

Derudover vil regionen også stadig teste ved grænserne – Hirtshals, Frederikshavn og Aalborg Lufthavn.

Der vil også være mobile testenheder, der kører ud, hvor behovet er størst.

Borgere med moderate eller svære symptomer skal forbi Aalborg, Thisted, Hjørring, hvor testningen foregår i nærheden af et sygehus.

Vil lukke test-telte

Med den nye plan for test er der også lagt en plan for etablering af mere holdbare fysiske rammer for testteltene i nærheden af akutsygehusene. Det sker for at sikre arbejdsmiljøet og for bedre at kunne sikre og skærme patienterne, der kommer med symptomer, til test.

I Thisted flyttes testningen ind i nuværende lokaler på hospitalet.

I Hjørring bliver der opstillet barakker på grusarealet syd for hospitalet, mens der i Aalborg arbejdes på at få etableret en isoleret lagerhal på parkeringspladsen.