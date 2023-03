Uheld i stribevis: Vi er slet ikke færdige, siger Vejdirektoratet

NORDJYLLAND:De nordjyske motorveje er ramt af flere trafikuheld onsdag morgen.

Motorvej E45 er spærret i nordgående retning lige efter rasteplads Glenshøj Ø, syd for Hobro.

En lastbil holder på tværs af motorvejen. Der må forventes længere rejsetid resten af formiddagen, oplyser Vejdirektoratet onsdag morgen.

Også på Hirtshalsmotorvejen - E39 - er der sket et trafikuheld. Det er sket i sydgående retning mellem frakørsel 7 Brønderslev S og rastepladsen Vildmosen V. Politi og redningsmandskab er på stedet. Oprydningsarbejdet ventes tidligst overstået kl. 09.

Og på E45 er der også sket et trafikuheld ved Støvring i nordgående retning. Uheldet er sket mellem frakørsel 31 til Støvring S og frakørsel 30 til Støvring N.

Oprydningen efter det uheld forventes overstået kl. 9, oplyser Vejdirektoratet, der kæmper for at hjælpe bilisterne på de nordjyske veje.

- Vi har fulgt vores normale strategi natten igennem, men jeg kan også ved selvsyn konstatere, at der er glat ude på vejene. Så man skal køre hjemmefra i god tid. Man skal køre efter forholdene - og man skal køre forsigtigt, fastslår Carina Melgaard Frandsen, afdelingsleder for Vejdirektoratets driftsafdeling i Aalborg.

Hun oplyser, at Vejdirektoratet onsdag morgen er på arbejde overalt i Nordjylland.

- Vi arbejder med det her, og vi er slet ikke færdige med vores indsats. Vi arbejder for at hjælpe bilisterne.

Helt konkret - hvad gør I for at hjælpe trafikken?

- Det, vi kan gøre lige nu, er primært at smide en masse salt på vejene - og det gør vi. Nogle steder er vi stadig nødt til at have sneplovene med. Selv om vi har smidt rigtigt meget salt på, så er der nogle steder, hvor der er isklumper. Dem skal sneplovene banke af, og det kommer altså til at tage noget tid. Det er et billede, vi ser generelt, oplyser Carina Melgaard Frandsen.

Vi har i løbet af morgenen modtaget flere anmeldelser om færdselsuheld i det meste af Nordjylland, heraf flere på motorvejene. Vejene er meget glatte, så kør forsigtigt. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) March 8, 2023

.