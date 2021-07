Se tallene: Disse nordjyske kommuner skiller sig negativt ud

NORDJYLLAND:Ældreplejen mangler uddannet arbejdskraft, og det får kommunerne til at ansætte flere og flere ufaglærte til at passe de ældre. Det konstaterer fagforbundet FOA, som kalder udviklingen "skræmmende".

Ifølge FOA er andelen af ufaglærte medarbejdere på social- og sundhedsområdet i kommunerne vokset fra 13 til 22 procent fra 2017 til 2021. Nu er mere end hver femte medarbejder på området uuddannet.

- En skræmmende udvikling, som går udover kvaliteten af ældreplejen. Det kræver uddannelse at levere pleje og omsorg af høj faglig kvalitet, udtaler FOA-sektorformand Torben Hollmann i en pressemeddelelse fra fagforbundet.

Se tallene: Ufaglærte i ældreplejen i Nordjylland Så mange ufaglærte er der i ældreplejen i de nordjyske kommuner (tal for 2021): Læsø: 37 procent ufaglærte (I alt 5 ufaglærte) Brønderslev: 28 pct. (60) Rebild: 27 pct. (48) Thisted: 21 pct. (52) Jammerbugt: 19 pct. (80) Vesthimmerland: 19 pct. (44) Frederikshavn: 17 pct. (82) Mariagerfjord 17 pct. (57) Hjørring: 16 pct. (103) Morsø: 15 pct. (11) Aalborg: 11 pct. (89) Kilde: FOA VIS MERE

Der er stor forskel blandt kommunerne. I Nordjylland skiller tre kommuner sig ud ved at have en større andel af ufaglærte i ældreplejen i forhold til landsgennemsnittet. Det er Læsø, Brønderslev og Rebild kommuner.

I otte andre nordjyske kommuner ligger andelen af ufaglærte i ældreplejen under landsgennemsnittet. Bedst ser det ud i Aalborg Kommune, hvor kun omkring hver 10. i ældreplejen er ikke-uddannet.

- Må og skal vendes

Det stigende antal ufaglærte i ældreplejen viser, at kommuner og regioner har store problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft til ældre- og sundhedsområdet, oplyser FOA. Og påpeger, at problemet vil stige, fordi der kommer flere ældre fremover.

- Udviklingen må og skal vendes. Det skylder vi de borgere, der skal have pleje og omsorg i fremtiden, og de fagligt dygtige medarbejdere, der hver dag knokler i ældreplejen. Det kræver, at vi får mulighed for flere fuldtids- frem for deltidsstillinger. Og der skal være respekt om både fag, ansatte og borgere, siger FOA-sektorformand Torben Hollmann.

