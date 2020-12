Flere vacciner er ankommet til Nordjylland

NORDJYLLAND:Søndag fik de første nordjyder vaccinen mod covid-19, og nu er nye forsyninger kommet til Nordjylland. Mandag ankom en leverance, der gør det muligt at vaccinere yderligere 5800 nordjyder.

Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Vaccinerne bliver givet til både Aalborg Universitetshospital i Aalborg, Regionshospital Nordjylland i Hjørring samt Aalborg Universitetshospital i Thisted. Hospitalerne er valgt, da de varetager akutfunktioner.

Vaccinen vil blive give til flere personalegrupper på hospitalerne. Det gælder sygeplejersker, læger, der har tæt fysisk kontakt med patienter samt personale i Psykiatrien og frontpersonale i den præhospitale indsats, der blandt andet dækker over akutlæger og ambulancer.

I Nordjylland har 654 personer modtaget første del af vaccinen.

Vaccinering starter onsdag

Af de cirka 5800 vacciner fordeles to tredjedele til kommunerne og de praktiserende læger.

Den sidste tredjedel bliver anvendt på hospitalerne. Onsdag starter vaccineringen med de første hospitalsansatte i Thisted. Derudover får personalet i Hjørring og Aalborg tilbudt en vaccine onsdag.

Det nye år bliver også indledt med et vaccineprik, når der lørdag 2. januar og søndag 3. januar er planlagt større runder med vaccination på hospitalerne.

- Vi går frem efter en plan om at vaccinere udsatte grupper i samfundet først, men det tager noget tid, inden vaccinen er nået ud som tilbud til alle, og derfor vil jeg gerne opfordre til, at nordjyderne fortsat retter sig efter opfordringerne til at passe på, så man ikke bringer smitten videre. Det er også vigtigt, at man bliver testet, hvis man har symptomer på at være smittet, siger læge Jan Nybo, der er chef for Region Nordjyllands vaccineindsats og testindsatsen mod Covid-19.

I kommunerne blev de første vaccinationer givet til beboere på plejehjem i Aalborg Kommune, og tirsdag blev vaccinen givet til flere plejehjem i Aalborg og Mariagerfjord Kommune. Onsdag er planen at gå i gang i Rebild Kommune.

Vaccineindsatsen bliver løbende udbredt til de øvrige kommuner i takt med, at der er nye leverancer, som skal forhindre, at sårbare plejehjemsbeboere og personale bliver smittet, og planen er lige nu at have fuldført første runde af vaccinationerne på alle plejehjem medio januar.