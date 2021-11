Flere vælgere blev i sofaen: Stemmeprocenten faldt i Nordjylland

NORDJYLLAND:Det er en demokratisk ret - nogle vil også sige pligt - at stemme, når der kaldes til valg, men det er langt fra alle nordjyder, som benytter sig af den ret.

476.614 nordjyske vælgere kunne stemme - 323.875 benyttede sig af den.

Dermed faldt stemmeprocenten overalt i Nordjylland ved tirsdagens kommunal- og regionsrådsvalg sammenlignet med valget i 2017.

Dengang var den gennemsnitlige stemmeprocent 73,9 i de 11 nordjyske kommuner, mens 71,6 pct. af vælgerne dengang stemte ved regionsrådsvalget.

Ved tirsdagens valg var den gennemsnitlige stemmeprocent i Nordjylland faldet til 70,8 pct., mens 67,7 pct. stemte til regionsrådsvalget.

Læsø viste sig endnu engang at have de flittigste vælgere. Her gik 80,8 pct. til valgurnerne, hvilket dog var et fald på knap 2,5 pct. i forhold til valget for fire år siden, hvor ø-kommunen i Kattegat toppede den nordjyske rangliste med en stemmeprocent på 82,33.

2021-valgets nordjyske bundskraber blev Aalborg, hvor blot 64,6 pct. af vælgerne mødte frem og satte et kryds. Det var tre pct. færre end i 2017, hvor 67,6 pct. af vælgerne i Aalborg Kommune stemte.