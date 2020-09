Flertal i Folketinget: Tre ugers feriepenge er ikke nok

Til oktober kan danskerne bede om at få tre ugers indefrosne feriepenge udbetalt, men det er ikke nok, mener et flertal af Folketingets partier. Yderligere to ugers feriepenge skal frigives til danskerne, så pengene kan komme i omløb, skriver TV2.dk.

Fortalerne for at få flere penge ud at arbejde er politikere fra partier, der repræsenterer begge politiske fløje: Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, SF og Enhedslisten står bag kravet, skriver TV2.dk.

- Det giver god mening, at danskerne får noget mere købekraft for at holde forbruget i gang og dermed også fastholde, at mennesker ikke mister deres job, siger Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen til mediet.

Det er frivilligt at få sine foreløbig tre ugers feriepenge udbetalt, men politikerne håber, at de danskere, som vælger at få en god pose penge mellem hænderne, spenderer dem på forbrug, således at den trængte danske økonomi får den saltvandsindsprøjtning, som er hårdt tiltrængt på grund af coronakrisen.