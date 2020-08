Flest indlagt i Nordjylland - se de seneste covid-19 smittetal her

NORDJYLLAND:Tirsdag morgen lå ni patienter med covid-19 på nordjyske sygehuse. Dermed er Nordjylland den region, der har flest indlagte, fulgt af Region Hovedstaden hvor seks patienter er indlagt med bekræftet covid-19. Det fremgår af tal fra Statens Serum Institut.

De seneste syv dage er registreret 43 nye smittede i Nordjylland - et fald i forhold til sidste tirsdag hvor antallet af nye smittede var 52.

43 nye tilfælde på en uge Kilde: Statens Serum Institut

De nordjyder, der i øjeblikket er syge med covid-19, er tilsyneladende hårdere ramt end tidligere tilfælde og kræver hospitalsindlæggelse i flere tilfælde end andre steder i landet. På en uge er antallet af indlagte i Nordjylland steget fra fem til ni, heraf en på intensivafdelingen.

Alder kan være forklaring

I Region Midtjylland er der f.eks. de seneste to uger registreret 566 nye smittede med covid-19 mod 95 i Nordjylland. Selvom Region Midtjylland aktuelt overgår alle andre i antal smittede, har regionen kun tre indlagte med covid-19.

Ifølge epidemiolog Luise Müller, Statens Serum Institut, er baggrunden for det relativt høje antal indlagte i Region Nordjylland formentligt, at der er forskel i alder blandt de smittede i de to regioner.

Alt tyder på, at der er flere ældre blandt de smittede i Nordjylland, som derfor kræver hospitalsbehandling for sygdommen.

Luise Müller understreger, at der er tale om meget små tal, som hurtigt kan ændre sig.

På landsplan er 21 indlagt, heraf tre på intensivafdeling, to i respirator.

Nordjylland har flest covid-indlagte Kilde: Statens Serum Institut. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Mors og Læsø er de eneste nordjyske kommuner, hvor der ikke er registreret nye smittetilfælde i den forgangne uge.

Vesthimmerland, Hjørring og Brønderslev er fortsat de kommuner i landsdelen, der har oplevet flest smittede i forhold til deres indbyggertal.

I forhold til indbyggertallet: Vesthimmerland stadig i top Kilde: Statens Serum Institut

Med 775 bekræftede smittetilfælde er Nordjylland fortsat en af de landsdele med færrest smittede i forhold til indbyggertal. Kun Region Syddanmark har færre.

Der kan forekomme små udsving i tallene i de forskellige opgørelser fra Statens Serum Institut.