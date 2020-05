Flirter du med tanken om kødfrie dage? Her er tre opskrifter du vil kunne lide

Hvis det virker uoverskueligt med kødfrie dage, så er der hjælp at hente i litteraturen. Eller i hvert fald i kogebogsuniverset, der efterhånden bugner af bøger, der hjælper med at gå over til en kødfri kost.

Nordjyske Simone Jespersen er i gang med at skrive sin anden veganske kogebog men har ikke været kødfri hele livet. Hun er en af dem, der bare ikke har spist ret meget kød.

- Jeg har aldrig været den helt store kødspiser, så da vi fik travlt i hverdagen og ville prøve en kasse fra årstiderne, så faldt valget på den veganske mulighed. Efter det begyndte vi at skifte flere og flere varer ud i vores køkken til fordel for de veganske, og lige pludselig spiste vi fuldt plantebaseret. Det er ikke noget, der kom fra den ene dag til den anden, men på en meget naturlig måde, siger Simone Jespersen, der har en fornemmelse af, at tendensen med, at flere og flere vælger kødfrit, fortsætter.

Simone Jespersens køleskab er fyldt med veganske produkter lige fra smør til mælk og plantekød. Foto: Claus Søndberg

- Jeg tror, at de fleste mennesker gerne vil spise mere og mere kødfrit. For mange kan det måske godt virke lidt uoverskueligt at skulle spise kødfrit hver evig eneste dag, når man aldrig har været vant til det. Men en enkelt dag eller to om ugen er mere overkommeligt. Måske ser man en opskrift på nettet, som man gerne vil prøve af. Det er også her, jeg håber på at kunne inspirere til de kødfri dage, siger Simone Jespersen.

- Jeg tror, at folk bliver mere og mere bevidste omkring deres madvaner i takt med, at vi ser mere og mere klima på den politiske dagsorden. Det er den måde, vi som individer nemmest kan gøre noget godt for vores miljø, men selvfølgelig også for vores egen sundhed og dyrevelfærden, siger den 24-årige kogebogsforfatter, som herunder har samlet tre favoritter uden kød fra sine kogebøger "Plantebaseret sommermad - med Simone Jespersen" og den nyeste, "Veganske hverdagsretter", der udkommer i juni.

https://nordjyske.dk/assets/grafik_plus/vaerktoejer/grafikembed-v2.html?url=https%3A%2F%2Fnordjyske.dk%2Fassets%2Fgrafik_plus%2F2020%2F05-maj%2Fkartoffelmad.png&title=&source=&credit=&path-prefix=&web-check=on&embed-padding=embed-padding-full

https://nordjyske.dk/assets/grafik_plus/vaerktoejer/grafikembed-v2.html?url=https%3A%2F%2Fnordjyske.dk%2Fassets%2Fgrafik_plus%2F2020%2F05-maj%2Flasagne.png&title=&source=&credit=&path-prefix=&web-check=on&embed-padding=embed-padding-full

https://nordjyske.dk/assets/grafik_plus/vaerktoejer/grafikembed-v2.html?url=https%3A%2F%2Fnordjyske.dk%2Fassets%2Fgrafik_plus%2F2020%2F05-maj%2Fsandwich.png&title=&source=&credit=&path-prefix=&web-check=on&embed-padding=embed-padding-full