Fløjspiller får ikke ny kontrakt med Thy-Mors

Thy-Mors: Den 28-årige fløjspiller Jacob Bjørn Hessellund forlader Mors-Thy Håndbold efter den nuværende sæson.

Det oplyser håndbold-klubben i en pressemeddelelse.

- Det er ganske udramatisk: Hessellund har udløb efter denne sæson, og vi har valgt at satse på andre kræfter, siger Henrik Hedegaard, der er sportsdirektør i Mors-Thy Håndbold i pressemeddelelsen.

- Jacob Hessellund har været et godt bekendtskab i Mors-Thy Håndbold - altid 100 % indsats, god indstilling til tingene og én af dem, der går forrest. Særligt sidste sæson viste Hessellund, at han kan præstere på højt niveau, men hans rolle er blevet markant anderledes i denne sæson, hvor han er blevet en smule klemt, fordi andre spillere har præsteret godt, siger sportsdirektøren

Takker fansene

Jacob Hessellund, der har været tre år i klubben, skal dermed til at se sig om efter ny klub.

- Jeg respekterer klubbens ønske om fremover at kigge andre veje end min, og af samme årsag er det naturligt for mig at mærke efter, hvad der skal ske fremadrettet. Jeg er et sted i min karriere, hvor jeg har brug for at spille og have ansvar, hvilket ikke har været i samme grad i år i forhold til sidste sæson. Jeg føler mig slet ikke færdig som håndboldspiller, men sideløbende spirer en trænerdrøm efterhånden også i maven på mig, siger Jacob Hessellund, der blandt andet takker fansene.

- Jeg kan se tilbage på tre sæsoner, der overvejende har været positive. Det skyldes ikke mindst fantastiske holdkammerater og ledere omkring holdet - men også Bette Balkan fortjener en stor applaus for en altid fantastisk stemning til kampene, siger han i pressemeddelelsen.

Han lover, at han fortsat vil kæmpe for Thy-Mors Håndbold indtil han forlader klubben til sommer.