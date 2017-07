Flybillet til København kan blive billigere

AALBORG: Skulle Københavns Lufthavn vælge at følge opfodringen fra regeringen om at sænke priserne, vil det også smitte af på priserne for at flyve fra Aalborg til København. Og samtidig vil det betyde, at trafikken på ruten stiger.

Det mener Søren Svendsen, der er direktør for Aalborg Lufthavn.

- Det vil helt sikkert betyde noget for indenrigsflypriserne, hvis København nedsætter afgifterne. Det vil betyde mest for de billige billetter - de vil blive endnu billigere, siger han.

Erfaringerne fra lufthavnen viser, at når man sænker priserne, så stiger trafikken. Det så man dengang, der var tre selskaber på Aalborg-København og derfor større konkurrence og laverepriser. I dag er der en del, der vælger at køre til hovedstaden og flyve afsted derfra, fordi de finder, at indenrigsflypriserne er for høje.